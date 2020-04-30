Из-за бюрократии жители Нижнего Тагила не могут встать на учёт в Центр занятости и получить пособия по безработице

Жители Нижнего Тагила жалуются, что их заявления в Центре занятости обрабатываются по нескольку недель, поэтому они не могут встать на учёт как безработные и получать причитающиеся в таких случаях пособия.

Так, тагильчанка Татьяна подала заявление на получение пособий в Нижнетагильский центр занятости 10 апреля, после чего её перенаправили на сайт «Работа в России». 13 апреля её заявление было зарегистрировано, но до сих пор находится в статусе «Сбор сведений».

«Сначала мне сказали открепить заявление от Нижнетагильского центра занятости, так как в Тагиле у меня временная регистрация. Женщина, с которой я общалась по телефону, сказала, что работу я могу искать и просто на портале услуг, а за пособиями на учёт лучше встать в Центре занятости по месту постоянной регистрации. В итоге, когда я регистрировалась на портале по поиску работы “Работа всем”, я указала Нижний Тагил, потому что работа мне нужна здесь, и после мне пришло уведомление о том, что заявление рассматривается Нижнетагильским центром занятости… То есть я сделала целый круг и вернулась к тому, с чего начала», — рассказывает девушка.

Юлия (имя изменено. — Прим. ред.) 9 апреля подала заявление на поиск работы и получение пособий в Нижнетагильский центр занятости по инструкции из сообщений от МЧС России. После этого с ней связался специалист центра и пояснил, что женщина прикрепила не все документы. Позже выяснилось, что её заявление вообще не было принято в работу.

«16 апреля со мной связался сотрудник службы занятости, указал на список недостающих документов в обращении и посоветовал оформить новое заявление и прикрепить туда недостающие документы. Я заново оформила заявление, прикрепила документы. Статус у заявления в этот же день был "Выполнено", — говорит Юлия. — После этого звонков и писем от службы занятости больше не было. 29 апреля я позвонила в службу занятости узнать, признали ли меня всё-таки безработной. Ответ меня поразил. Оказывается, нужно заново регистрироваться в качестве безработного на другом сайте, trudvsem.ru, а регистрация на прошлом сайте уже не считается! То есть почти за месяц пособие по безработице никто не заплатит, а мы и так живём уже на накопления».

Как рассказали АН «Между строк» в Нижнетагильском центре занятости, обработка заявлений должна занимать не более 11 дней при условии, что предоставлены все необходимые документы. Кроме того, сейчас все заявления принимаются через единый портал по поиску работы «Работа в России», который начал работать с апреля этого года.

«Инструкция на сайте есть, главное, чтобы всё правильно заполняли и периодически заходили на сайт смотреть статус обращения. Расчёт происходит на момент назначения, потом периодически через перерегистрацию», — уточнили в Нижнетагильском ЦЗ.

Для того чтобы встать на учёт по поиску работы, необходимо указать паспортные данные и прикрепить портфолио, на основе которого Центр занятости будет искать нужную вам работу (его необходимо заполнить на сайте).