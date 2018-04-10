«Интерфакс» сообщил об освобождении приговорённого к 9 годам экс-мэра Благовещенска

Осуждённого на девять лет лишения свободы экс-мэра Благовещенска Александра Мигулю освободили 10 апреля, со ссылкой на осведомлённый источник пишет «Интерфакс».

«Мигуля вышел на свободу сегодня утром. К колонии за ним приехала машина», — рассказал собеседник агентства.

В региональном УФСИН эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на конфиденциальность личных данных осуждённого.

«Об освобождении мы можем сообщить только родственнику по выбору осужденного», — сказали в ведомстве.

Ранее, 5 апреля, стало известно, что Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Мигули. Как заявил пресс-секретарь суда Александр Воронин, это решение было принято 30 марта.

«Принято решение по основному наказанию, которое связано с лишением свободы, ходатайство удовлетворить. Что касается возможности занимать руководящие должности, решение отрицательное», — отметил Воронин.

В 2011 году в отношении Мигули завели уголовное дело по статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями), статье 286 (превышение должностных полномочий), а также статье 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Чиновник был объявлен в международный розыск, в мае 2015 года задержан в Липецкой области, а в августе 2016-го приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии. Позднее срок заключения ему был сокращен до семи лет из-за истечения срока давности по делу о нецелевом расходовании денег из бюджета. В ноябре 2017 года Амурский областной суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор и сократил срок нахождения Мигули в колонии общего режима ещё на полтора года, до 5,5 года заключения.