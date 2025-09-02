ХК «Автомобилист» заключил контракт с 30-летним защитником из Нижнего Тагила Дмитрием Юдиным

Екатеринбургский «Автомобилист» заключил односторонний контракт с Дмитрием Юдиным. Как сообщает пресс-служба свердловского клуба, соглашение рассчитано на один сезон. В межсезонье СКА обменял Юдина в «Салават Юлаев», однако уфимский клуб расторг с ним контракт.

Дмитрий Юдин родился 31 июля 1995 года в Нижнем Тагиле и начинал заниматься хоккеем в местной спортшколе «Спутник». В 2012 году права на игрока в результате ярмарки юниоров КХЛ приобрела «Югра», за молодёжную команду этого клуба Дмитрий и дебютировал в МХЛ. Далее Юдин перебрался в СКА, за главную команду которого впервые сыграл в КХЛ в сезоне 2013/14.

В системе клуба из Санкт-Петербурга Юдин выступал до 2017 года, после чего, транзитом через московский «Спартак», Юдин оказался в «Ак Барсе». В казанском клубе защитник провёл семь сезонов, а в середине прошлого чемпионата в результате обмена вновь перешёл в СКА.

В общей сложности в активе новичка «Автомобилиста» 618 матчей в КХЛ, 119 (29+90) набранных очков при показателе полезности +60. Дмитрий является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, а также серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.