Guide PRO. Как распознать тирана и избежать абьюзивных отношений?

Семейные паттерны «бьёт — значит любит» или «все так живут» в современной России уже не так распространены, как лет 30 назад. Однако жертв домашнего насилия в нашей стране меньше не становится. Последние несколько лет правозащитники в голос заявляют о необходимости принятия закона о домашнем насилии, а в разных городах появляются центры помощи пострадавшим от абьюзивных отношений (в основном для женщин). В рамках нового выпуска #GuidePRO вместе с врачом-психиатром, психотерапевтом, семейным консультантом, директором Центра семейной терапии и консультирования Дмитрием Винокуровым и практикующим психологом из Санкт-Петербурга, сотрудником медцентра «Budu клиника» Мариной Деревянко мы разбирались, как распознать абьюзера, не стать его жертвой и самому не превратиться в тирана.

Что считается домашним насилием?

Насилие может быть психическим, экономическим и сексуальным. Домашнее насилие может проявляться в виде изоляции человека от его окружения, друзей, родственников или шантажа детьми. Основных видов насилия несколько:

психическое насилие — это оскорбления, унижения, обзывания, высмеивание, игнорирование после ссор;

экономическое насилие — ситуация, когда супруг, имеющий доступ к семейным финансам, не даёт денег на покупки, лишает партнёра необходимых вещей, еды, развлечений;

сексуальное насилие — принуждение партнёра к интимной близости через силу, игнорирование просьб и пожеланий возлюбленного. При сексуальном абьюзе жертва испытывает те же эмоции, что и при изнанасиловании.

Кто такой абьюзер?

Если вы видите человека, который не умеет обращаться со своими эмоциями, а в общении с собеседником кричит, нарушает личные границы, игнорирует его мнение, считает, что только его точка зрения самая правильная, а все другие люди должны с ней согласиться, не хочет или не умеет брать ответственность за свои поступки, — это абьюзер.

Такой человек считает, что физические наказания, «крепкое слово» и даже издевательства вполне допустимы в отношениях между людьми. Часто он будет ссылаться на то, что в его детстве именно так и поступали по отношению к нему родители или другие взрослые.

Как становятся абьюзерами?

Причин, почему человек стал абьюзером, может быть много. Вот самые распространённые:

насильственное обращение в семье, когда ребёнок подвергается любому из видов насилия;

низкая самооценка, которая маскируется агрессией и нарциссическим поведением;

токсичное поведение поощрялось с самого детства авторитетными людьми и считалось нормой;

особенности характера: чрезмерная эмоциональность, агрессивность, авторитарность, неумение контролировать эмоции во время стресса;

наличие психических расстройств или заболеваний.

Как абьюзер проявляет себя в отношениях?

Любое насилие — это унижение человеческого достоинства, самооценки, нарушение личных границ. Как правило, абьюзер чувствует себя сильнее, так как считает, что обладает большой властью над своей жертвой. Такие люди склонны впадать в приступы ярости, часто они плохо контролируют себя и не могут вовремя остановиться. Они специально «воспитывают» своего партнёра таким образом, чтобы тот ощущал себя виноватым, искал проблему внутри и не сопротивлялся манипуляциям.

Что при этом ощущает жертва?

Жертва такого поведения зачастую испытывает страх перед насильником, растерянность, обиду и невозможность поделиться своими переживаниями. Из-за противоречивых эмоций человек под властью абьюзера боится рассказать кому-то о своём положении и попросить о помощи, оправдывает тирана. Жертва не видит себя со стороны и не осознаёт давление, которое продолжается дозированными порциями изо дня в день, убеждает себя, что всё в порядке и людей нужно принимать такими, какие они есть.

Из-за того, что любая форма давления негативно влияет на психику, у человека может снизиться самооценка, развиться тревога, паранойя и депрессия. Жертва абьюза не может владеть ситуацией, принимать правильные для себя решения, адекватно оценивать риски.

Как отличить агрессию от плохого настроения?

Если человек после тяжёлого трудового дня накричал на вас и сказал что-то обидное, то не нужно сразу награждать его статутом «абьюзер». Временами у каждого случаются плохие дни. Отличительная черта агрессора — систематичность в проявлении ненависти и злости, когда человек ежедневно обижает своего партнёра словесно и физически, обесценивает просьбы собеседника, считает себя правым во всём, не выстраивает равный диалог, нарушает рамки дозволенного.

Как объяснить детям агрессию со стороны одного из родителей, чтобы не травмировать?

Часто среди родственников и друзей жертв абьюза нет или мало людей, которые могут назвать вещи своими именами, считают насилие недопустимым и отвратительным поведением и могут правильно объяснить это детям. Такое бывает в семьях, где насилие встречается в нескольких поколениях: «Дед бил, отец бил, муж бил — и тебя будут бить».

Поэтому одной из задач терапевтической и восстановительной работы психолога с семьёй, где присутствует абьюзер, становится оздоровление социальной среды: новые знакомства, посещение встреч группы поддержки, интересное хобби, разбор психотравм со специалистом.

Зачастую ребёнок травмируется, даже когда видит агрессию по отношению к другому члену семьи: родителю, брату, сестре... Самое главное, что нужно сделать, — остановить проявление токсичных эмоций и действий, не оправдывать такое поведение, осознать, что это не норма.

Как понять, что пора уходить?

Если насилие в семье, где есть маленькие дети, не прекращается, а разговоры ничего не меняют, необходимо разделить совместное проживание ребёнка и абьюзера.

В семьях, где существует домашнее насилие, психологи часто обнаруживают «стокгольмский синдром». Это один из вариантов патологического защитного поведения, когда жертва в попытках адаптироваться к происходящему начинает проявлять симпатию к своему насильнику, теряя какой-либо здравый смысл, оправдывать его агрессивное поведение паттернами.

Нужно помнить, что никто не имеет права унижать другого человека, оскорблять его достоинство. Это закон человеческих взаимоотношений. Каждый имеет право на защиту себя от оскорбляющего поведения и насилия. Терпеть побои и другие виды домашнего насилия категорически нельзя.

Что почитать/посмотреть на тему абьюзивных отношений?

Психолог Марина Деревянко советует почитать книги:

Шеннон Томас. Невидимые шрамы. Как распознать психологическое насилие и выйти из разрушающих отношений (16+);

Светлана Морозова. Со мной так нельзя! Каким бывает насилие и как его распознать (16+);

Стефани Саркис. Газлайтинг. Как распознать эмоциональное насилие и вырваться на свободу из токсичных отношений (12+).

А также посмотреть следующие фильмы:

«Девушка в поезде» (2016 год) (12+) — фильм о том, как выглядит газлайтинг в отношениях, когда один из партнёров начинает сомневаться в своём восприятии реальности;

«Исчезнувшая» (2014 год) (16+) — фильм о том, что понять, кто на самом деле абьюзер, а кто жертва, бывает не так уж просто;

«С меня хватит» (2002 год) (16+) — картина о том, как может проявляться сталкинг партнёра на выходе из абьюзивных отношений.

Куда обращаться за помощью жертве домашнего насилия?

Если есть признаки противоправных действий — в полицию. Для получения психологической и социальной помощи — в районные социальные центры и психологические кабинеты.

Получить психологическую помощь можно по телефонам:

всероссийский номер доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию: +7 (800) 700 -06-00;

молодёжная телефонная линия доверия в Нижнем Тагиле: +7 (3435) 41-39-85;

круглосуточная экстренная психологическая помощь для детей и подростков: +7 (800) 300-83-83; для взрослых: +7 (800) 300-11-00.

В Нижнем Тагиле Центр семейной терапии и консультирования уже более 20 лет оказывает профессиональные услуги психологов, семейных консультантов, психотерапевтов. Записаться на консультацию можно по телефону: +7 (3435) 34-18-41.

Больше информации о центрах поддержки можно найти на сайте социальной и психологической поддержки в Нижнем Тагиле Добрыйтагил.рф.