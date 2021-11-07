Guide Pro. Как подружиться со своей щитовидной железой и когда нужно обращаться к эндокринологу?

Щитовидная железа играет очень важную роль для здоровья человека. Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, а именно кальцитонин, трийодтиронин и тироксин регулируют и влияют на обмен веществ и возбуждение нервной системы. Работа нашего организма во многом зависит от иммунитета и его снижение сильно влияет на общую картину здоровья и на качество жизни. А тагильчанам помимо прочего не хватает йода в организме. Чтобы понять, как позаботиться о себе в суровом уральском климате и избежать проблем с щитовидкой, мы поговорили с врачом-эндокринологом Надеждой Жигулиной в рамках нашей рубрики Guide Pro.

Как понять, что щитовидка не в порядке?

Щитовидная железа регулирует обмен веществ, её работа связана с функционированием всех систем организма. Симптомов её сбоя может быть множество – это увеличение веса, быстро наступающая усталость, перепады настроения, депрессия, чрезмерное выпадение волос, мышечная боль. Симптомы, как правило, списывают на недомогание и усталость. Но самый явный из них – это увеличение зоба. Точный диагноз может поставить только врач после проведения необходимого обследования.

Какие анализы нужно сдать для проверки щитовидной железы?

При любых изменениях состояния своего здоровья необходимо обратиться сначала к своему участковому терапевту. После осмотра терапевт может принять решение о направлении к специалисту, например, к эндокринологу. В каждом индивидуальном случае эндокринолог принимает решение о назначении необходимого комплекса обследований. Он может назначить:

1. ТТГ – тиреотропный гормон. Самый важный гормон, который отвечает за образование и секрецию всех гормонов щитовидной железы;

2. Свободный Т4 – тироксин свободный. Этот гормон увеличивает теплопродукцию и потребление кислорода всеми тканями организма, за исключением тканей головного мозга, селезёнки и яичек;

3. Свободный Т3 – трийодтиронин свободный. Этот гормон щитовидной железы стимулирует обмен и поглощение кислорода тканями;

4. Антитела к пероксидазе щитовидной железы – наиболее чувствительный тест для обнаружения аутоиммунного заболевания щитовидной железы;

5. УЗИ щитовидной железы.

Что делать для профилактики эндокринных заболеваний, живя на Урале?

Основные причины возникновения проблем с щитовидной железой:

1. Частые случаи инфекционных заболеваний и наличие хронических ЛОР-заболеваний. Чтобы избежать их, нужно повышать иммунитет и вести здоровый образ жизни.

2. Стресс. Для его снижения необходимо научиться снимать нервное напряжение, избегать негативных эмоций, соблюдать режим сна и отдыха.

3. Дефицит йода. Для профилактики необходимо включать в рацион питания продукты богатые йодом: морепродукты, рыбу, фрукты (хурма, киви), а также грецкие орехи. Все препараты для восполнения дефицита йода может назначить только врач. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, так как переизбыток йода тоже негативно влияет на работу железы.

Как найти эндокринолога в Нижнем Тагиле?

Попасть к эндокринологу в Нижнем Тагиле можно, записавшись к специалисту на официальном сайте Министерства здравоохранения. Для этого необходимо выбрать медицинское учреждение по месту прописки, записаться по номеру медполиса.

В каждой поликлинике города есть врачи-эндокринологи и к ним можно попасть, минуя приём терапевта. Если во всех больницах города врачи-эндокринологи работают в поликлиниках, то при Демидовской ГБ работает отдельный Эндокринологический центр.

Какие ещё есть варианты, если талонов к врачам в поликлиниках постоянно нет?

Всегда есть возможность обратиться за помощью в частные медицинские центры города и в сетевые лаборатории, где можно сдать вышеперечисленные анализы и самостоятельно понять по результату, нужно ли обращаться к специалисту.