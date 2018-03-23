Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону о техосмотре

Государственная дума одобрила во втором чтении поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств», который был внесён в парламент ещё в 2013 году, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что в первом чтении документ был принят только в конце 2017 года.

Законопроект вносит ряд технических уточнений. В действующей редакции закона, в частности, говорится, что оператор ТО отказывает в выдаче диагностической карты «при несоответствии транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности». В новой редакции уточняется, что оператор карту выдаёт в любом случае, но указывает в ней несоответствие и «невозможность эксплуатации транспортного средства».

Сейчас в правительстве находится другой, масштабный законопроект, предполагающий также поправки в закон о техосмотре, КоАП и другие законы. Планируется введение штрафа для водителей в размере 800 рублей за управление машиной без ТО, передача части контрольных функций Ространснадзору и усиление ответственности для операторов.