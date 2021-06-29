Глава Минздрава назвал причиной провала вакцинации ментальность россиян и «свободу слова»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познеру на Первом канале заявил, что темпы вакцинации россиян от коронавируса оставляют желать лучшего — на сегодняшний день в России привито лишь 23% населения, тогда как для коллективного иммунитета необходимо минимум 60%.

По его словам, причин провала вакцинации несколько: это ментальность россиян, ложное чувство отступившей опасности и обилие фейков о якобы негативном влиянии вакцин на здоровье человека, что может говорить о «сохранившейся с 90-х годов» свободе слова.

Как отметил Михаил Мурашко, в начале пандемии россияне берегли себя из-за страха перед неизвестностью — о коронавирусе было мало что известно, ситуация была почти неуправляемой до введения локдаунов. Сейчас всё изменилось — сформировались методы лечения COVID-19, появились вакцины. И если старшее поколение по-прежнему более трезво смотрит на вещи, то молодёжь ведёт себя безответственно, констатировал министр.

«Почему сегодня возникает успокоенность? Люди видят, что есть управляемость инфекции, система готова. Но заболевание остаётся. <…> Мы вакцинировали большое количество лиц старше 60 лет. И сегодня среди них заболеваемость и летальность ниже. А молодёжь решила, что раз мы чаще болеем в лёгкой форме, то не нуждаемся в вакцинации, так переболеем. <…> Рок-концерты, клубы, и сегодня стала болеть часть молодого населения. И осложнения у них стали появляться», — сказал Мурашко.

По его словам, на темпы вакцинации также негативно влияет обилие в интернете фейковой информации о негативном влиянии прививок на здоровье человека. Среди других причин — сложившееся в обществе недоверие к врачам и властям, из-за которых вводятся ограничительные и принудительные меры.

«У нас видимо осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения. Наверное, нужно что-то менять в отношении безопасности», — отметил Мурашко.

Он добавил, что вводимые в России меры из-за пандемии очень мягкие.

Владимир Познер поинтересовался у главы Минздрава, видит ли он среди причин провала вакцинации «неубедительную и топорную пропаганду», которая в тяжелейшее время не смогла убедить людей идти ставить прививки. Министр ответил, что, когда речь зашла о «подталкивании граждан к вакцинации», сыграла свою роль ментальность россиян.

«Наверное, нам нужно больше объяснять [людям о необходимости вакцинации]. <…> Потому что сейчас… вот "Спутник V" стоит 800 рублей за две дозы. Россиянам говорят: вакцинация бесплатная. А в ответ: "Я подумаю". <…> Или говорят: "Я вакцинируюсь, но приезжайте ко мне на работу или садовый участок…" Выглядит всё это абсурдно», — заявил Мурашко.

При этом министр не стал спорить с утверждением, что доверие к отечественной вакцине было бы гораздо выше, если бы её одобрили в Евросоюзе.