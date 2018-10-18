Глава Крыма заявил о наличии сообщников у стрелка в Керчи

Следствие устанавливает возможных сообщников студента, устроившего накануне взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил «Интерфаксу», что подросток не мог организовать это в одиночку.

«Задача (следствия) — установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», — сказал Аксёнов.

Напомним, 17 октября учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в учебном заведении и открыл стрельбу из ружья, после чего совершил суицид. Жертвами трагедии стали 21 человек, включая самого студента, устроившего взрыв и стрельбу. Ранены свыше 40 человек.

Первоначально было заведено уголовное дело по статье «Теракт», однако позже оно было переквалифицировали на статью «Убийство». В Крыму объявлен трёхдневный траур.