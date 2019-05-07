Генпрокурор Юрий Чайка оценил реализацию мусорной реформы в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

«В Башкирии, Нижегородской и Томской областях потребовалось вмешательство прокуроров в связи с неутверждением региональных программ по обращению с отходами, а в Республике Саха и Ульяновской области — из-за их недофинансирования. В половине субъектов указанных федеральных округов [Дальневосточный, Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа] территориальные схемы обращения с отходами содержали ошибки, что потребовало их значительной корректировки. В Хакасии, Амурской, Иркутской, Омской областях и в других регионах отсутствует достаточное количество сортировочных комплексов, мусоросжигательных заводов и полигонов. Положительная практика вторичной переработки использованных материалов не удовлетворяется», — сказал Чайка.

Он добавил, что прокуроры реагировали на нарушение властями субъектов законов при определении региональных операторов по обращению с ТКО, заключении с ними соглашений и установке нормативов в Самарской, Ульяновской и Челябинской областях.

«Повсеместно есть претензии к работе муниципалитетов, которыми не создавались площадки для сбора ТКО под их временное хранение, не принимались меры по ликвидации несанкционированных свалок», — уточнил Чайка.

По данным генпрокурора, региональные операторы в Республике Алтай, Красноярском крае, Кемеровской и Саратовской областях и в других субъектах несвоевременно вывозили отходы.

«Мерами прокурорского реагирования пресечены факты взимания с населения платы за вывоз отходов по двойным квитанциям — в Мордовии и Хакасии, в Кировской, Иркутской, Нижегородской, Сахалинской, Оренбургской, Челябинской областях», — пояснил Чайка.

Он отметил, что в ходе прокурорских проверок выявляется множество нарушений в деятельности предприятий, занимающихся сбором, переработкой и утилизацией отходов.

«С целью сокращения затрат ими грубо нарушается технология захоронения, что приводит к причинению ущерба экологии, повсеместно не проводится производственный контроль, не установлены санитарно-защитные зоны, отсутствуют обязательные разрешения, не ведётся учёт отходов», — сказал генпрокурор.

По словам Чайки, нарушения во многом обусловлены недостаточной организацией надзорного контроля.

«Территориальные органы Роспотребнадзора не всегда жёстко реагируют на нарушение санитарного и эпидемиологического законодательства в процессе сбора и утилизации отходов. Региональными подразделениями Росприроднадзора должным образом не обеспечивается федеральный, государственный и экологический надзор, лицензионный контроль, взимание обязательной платы за негативное воздействие на окружающую среду, не принимались исчерпывающие меры по предотвращению ущерба природе и его взысканию», — резюмировал генпрокурор.

В то же время стоит отметить, что Свердловскую область участники заседания похвалили за быструю адаптацию к новой системе. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что мусорная реформа проходит в области без сбоев.

«Это процесс сложный и многоплановый: с чистого листа предстоит не только создать фактически новую отрасль, но и сформировать новое сознание, новую модель поведения буквально у каждого жителя региона», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор сообщил, что до 2025 года в Свердловской области появится 12 новых мусоросортировочных комплексов, а до 2023 года жители перейдут на раздельный сбор мусора. Сейчас мусорные операторы составляют схему установки новых контейнеров.