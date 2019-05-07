Политика

Генпрокурор Юрий Чайка оценил реализацию мусорной реформы в регионах

07.05.2019 16:12
Генпрокурор Юрий Чайка оценил реализацию мусорной реформы в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

«В Башкирии, Нижегородской и Томской областях потребовалось вмешательство прокуроров в связи с неутверждением региональных программ по обращению с отходами, а в Республике Саха и Ульяновской области из-за их недофинансирования. В половине субъектов указанных федеральных округов [Дальневосточный, Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа] территориальные схемы обращения с отходами содержали ошибки, что потребовало их значительной корректировки. В Хакасии, Амурской, Иркутской, Омской областях и в других регионах отсутствует достаточное количество сортировочных комплексов, мусоросжигательных заводов и полигонов. Положительная практика вторичной переработки использованных материалов не удовлетворяется», сказал Чайка.

Он добавил, что прокуроры реагировали на нарушение властями субъектов законов при определении региональных операторов по обращению с ТКО, заключении с ними соглашений и установке нормативов в Самарской, Ульяновской и Челябинской областях.

«Повсеместно есть претензии к работе муниципалитетов, которыми не создавались площадки для сбора ТКО под их временное хранение, не принимались меры по ликвидации несанкционированных свалок», уточнил Чайка.

По данным генпрокурора, региональные операторы в Республике Алтай, Красноярском крае, Кемеровской и Саратовской областях и в других субъектах несвоевременно вывозили отходы.

«Мерами прокурорского реагирования пресечены факты взимания с населения платы за вывоз отходов по двойным квитанциям в Мордовии и Хакасии, в Кировской, Иркутской, Нижегородской, Сахалинской, Оренбургской, Челябинской областях», пояснил Чайка.

Он отметил, что в ходе прокурорских проверок выявляется множество нарушений в деятельности предприятий, занимающихся сбором, переработкой и утилизацией отходов.

«С целью сокращения затрат ими грубо нарушается технология захоронения, что приводит к причинению ущерба экологии, повсеместно не проводится производственный контроль, не установлены санитарно-защитные зоны, отсутствуют обязательные разрешения, не ведётся учёт отходов», сказал генпрокурор.

По словам Чайки, нарушения во многом обусловлены недостаточной организацией надзорного контроля.

«Территориальные органы Роспотребнадзора не всегда жёстко реагируют на нарушение санитарного и эпидемиологического законодательства в процессе сбора и утилизации отходов. Региональными подразделениями Росприроднадзора должным образом не обеспечивается федеральный, государственный и экологический надзор, лицензионный контроль, взимание обязательной платы за негативное воздействие на окружающую среду, не принимались исчерпывающие меры по предотвращению ущерба природе и его взысканию», резюмировал генпрокурор.

В то же время стоит отметить, что Свердловскую область участники заседания похвалили за быструю адаптацию к новой системе. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что мусорная реформа проходит в области без сбоев.

«Это процесс сложный и многоплановый: с чистого листа предстоит не только создать фактически новую отрасль, но и сформировать новое сознание, новую модель поведения буквально у каждого жителя региона», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор сообщил, что до 2025 года в Свердловской области появится 12 новых мусоросортировочных комплексов, а до 2023 года жители перейдут на раздельный сбор мусора. Сейчас мусорные операторы составляют схему установки новых контейнеров.

Фото: РИА Новости
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