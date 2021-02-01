Генпрокуратура поддержала требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный

Генеральная прокуратура согласна с требованием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока на реальный политику Алексею Навальному, пишет «Интерфакс».

Генпрокуратура признала требование ФСИН законным и обоснованным и «намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании». В ведомстве подчеркнули, что Навальный многократно нарушал условия испытательного срока (он был обязан приходить в инспекцию не реже двух раз в месяц), а после выписки из больницы в Германии «полностью уклонился от предусмотренного законом контроля».

Суд рассмотрит требование ФСИН о замене условного срока на реальный 2 февраля.

Напомним, в 2014 году Алексея Навального приговорили к трём с половиной годам условно по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» с испытательным сроком на пять лет, который позднее продлили ещё на год — он истёк 29 декабря 2020 года.

Европейский суд по правам человека признал приговор Навальному необоснованным и назначил денежную компенсацию в 4 млн рублей, которую российские власти выплатили в 2018 году.

Навальный вернулся из Германии 17 января — он проходил лечение после отравления в Томске нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Его задержали в аэропорту, суд продлил срок задержания до 30 суток.

Политик находится в московском следственном изоляторе «Матросская тишина», в десятках городов России проходят митинги в его поддержку.