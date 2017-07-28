ФСБ задержала семерых подозреваемых в подготовке серии терактов в Петербурге

Федеральная служба безопасности задержала семерых выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, в том числе на железной дороге, пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в спецслужбе.

«28 июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей», — сказали в ведомстве.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее Генпрокуратура отчиталась, что за первую половину этого года в России спецслужбы предотвратили 12 терактов. Не удалось предотвратить террористическую атаку в Петербурге 3 апреля: тогда в метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» взорвал себя смертник. Погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования этой террористической атаки сейчас арестованы десять человек.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC