ЕВРАЗ НТМК первым в России освоил производство атмосферостойкой стали. Это позволит сэкономить миллионы

Нижнетагильский металлургический комбинат первым в России освоил производство фасонного проката, не требующего антикоррозийной обработки. Об этом АН «Между строк» рассказали в компании ЕВРАЗ. Прокат изготавливается из стали, которая отличается повышенной стойкостью к атмосферному воздействию. Первые партии нового двутавра и швеллера уже отгружены ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ, трейдинговая компания группы). Их используют для строительства моста через реку Юбра в Архангельской области.

«Это первый проект в стране, где применён фасонный прокат из 14ХГНДЦ. При этом металлоконструкции из атмосферостойкой стали широко распространены в США и Европе», — отметили в пресс-службе ЕВРАЗа.

Использование атмосферостойких сталей в конструкциях мостов считается успешным инженерным решением. В среднем за 100 лет эксплуатации моста затраты на антикоррозийную защиту обычно в 4-5 раз превышают стоимость самих металлоконструкций. Внедрение коррозионностойкого проката ЕВРАЗа позволит серьёзно снизить затраты на содержание строений.

«ЕВРАЗ НТМК постоянно развивает технологические процессы и расширяет продуктовую линейку, чтобы предлагать рынку качественный прокат, подходящий для самых разных условий эксплуатации, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона “Урал” Денис Новоженов. — Благодаря особому химическому составу и специальным легирующим элементам прокат ЕВРАЗа из стали 14ХГНДЦ обладает повышенной стойкостью к коррозии и требуемой прочностью. В целом на комбинате освоено более тысячи различных марок стали для производства строительных двутавров, швеллеров, уголков и любой другой продукции из сортамента НТМК».

По словам гендиректора ЕМИ Сергея Синцова, новая продукция вполне может конкурировать с традиционным прокатом, при этом она не требует окраски в течение всего срока службы конструкций.