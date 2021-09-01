Евгений Куйвашев проверил ситуацию в Верхней и Нижней Салде после паводка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил обстановку в Верхней и Нижней Салде после паводков. Он пообщался с жителями и выяснил, как была оказана помощь пострадавшим.

Верхняя и Нижняя Салда пострадали от паводка в начале июля. Из-за серьёзного подтопления части территорий там был введен режим ЧС. В общей сложности пострадали более 300 домов и свыше 150 садовых участков.

«Я обещал приехать повторно, проверить, как идут ремонты и восстановление после подтопления. Стихия бушевала два дня, а работы салдинцам, чтобы восстановить годами построенное, ещё очень много. Спасибо волонтёрам, которые помогли расчистить участки и дома от мусора», — сказал Евгений Куйвашев.

Дорожное движение в июле было восстановлено оперативно, это было одним из поручений губернатора в июле. Но ещё предстоит большая работа по ремонту дорог, пешеходных мостов, гидротехнических сооружений. Для этого требуется более 200 млн рублей, вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании правительства Свердловской области.

«Сегодня главное — подготовить дома, попавшие в зону затопления, к зиме. Это первоочередной вопрос для глав городов. Понимаю, что все озабочены подготовкой к запуску централизованных систем отопления в городах, но тут случай особый — людям надо обязательно помочь. До 1 сентября стоит срок организовать доставку дров всем, кому это необходимо. Не справятся — сами приедут к вам поленницы складывать», — заявил губернатор.

После подтопления 783 салдинца получили единовременные выплаты из резервного фонда правительства Свердловской области в размере более 22 млн рублей. Помимо этого, компенсировать ущерб помог благотворительный фонд «Эмпатия» и ВСМПО-Ависма. Они выделили более 15 млн рублей жителям Верхней Салды. Также из резервных фондов местных бюджетов жителям выплатили почти 2,4 млн рублей.

В июле губернатор поручил местным властям и спасателям максимально быстро ликвидировать последствия паводка. Когда после сильных ливней в Верхней Салде сошла вода, на земле остался мазут. Из-за этого почва на огородах стала непригодной для посадок. Тогда местные жители обратились к главе региона с просьбой разобраться с проблемой.

В итоге на подтопленной территории в Верхней Салде были отобраны пробы почвы по 28 адресам. По результатам теста по одному из адресов требуется проведение рекультивации земли, по остальным участкам уже проведена очистка абсорбентами.