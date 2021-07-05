Пожарные из Нижнего Тагила в экстренном порядке выехали в Верхнюю Салду ликвидировать последствия наводнения и прорыва дамбы. В городе введён режим ЧС

Тагильских пожарных экстренно направили в Верхнюю Салду на ликвидацию последствий прорыва дамбы после обильных осадков. Об этом АН «Между строк» рассказал один из сотрудников МЧС, который в числе других спасателей, находящихся на выходном, был вынужден срочно прибыть в расположение части. Информацию о мобилизации АН «Между строк» подтвердили в главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Сейчас в Верхней и Нижней Салде введён режим ЧС. Прошедшие дожди сильно наполнили реку Салду, из-за чего рано утром прорвало местную дамбу. Огромный объём воды двинул в сторону 15-го коллективного сада. Все дороги оказались размыты, люди лишились электричества, у некоторых дома затопило по самую крышу. Из-за паводка также приостановлены смены в двух детских загородных лагерях.

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Напомним, органами прокуратуры по поручению прокурора Свердловской области Бориса Крылова начата проверка в связи с подтоплением земельных участков и частных жилых домов, размытием дорог в деревнях Нелоба и Никитино в Верхней Салде.

В результате сложных метеорологических явлений, резкого поднятия уровня воды и увеличения сброса воды с Исинского ГТС всего подтоплены, по предварительным данным, участки 79 жилых домов в Верхней Салде на следующих улицах: Калинина, Парижской Коммуны, Набережная, Уральских Добровольцев, 25 Октября, Нагорный Переулок, Моральская, Розы Люксембург, а также дома, расположенные в коллективных садах. После прохождения селевого потока размыло дорогу в деревню Нелоба, затруднён проезд в деревню Никитино.