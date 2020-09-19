«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая». Алексей Навальный рассказал о своём самочувствии после отравления

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о своём самочувствии после отравления и о том, как проходит его лечение в немецкой клинике Charite.

«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион — сущая ерунда», — пишет оппозиционер.

Он также рассказал, что ещё совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: “Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово”. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Всё это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я ещё описываю поздний этап, который сам помню», — пишет Навальный.

По его словам, сейчас медикам предстоит решить ещё много проблем, но врачи клиники Charite уже проделали колоссальную работу.