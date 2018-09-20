Этим летом клещи покусали детей в трёх лагерях Нижнего Тагила

Минувшим летом от укусов клещей пострадали три ребёнка, которые отдыхали в детских лагерях: «Баранчинские огоньки», «Пихтовые горы» и «Сосновый бор». Такая информация была озвучена сегодня в ходе совещания у замглавы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, на котором обсуждались итоги летней оздоровительной кампании в этом году. Главный специалист нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Людмила Колотова отметила, что в лагерях было скошено недостаточное количество травы, в неполном объёме проведена акарицидная обработка.

«Расчистка и благоустройство прилегающей к лагерю территории должна проводиться на расстоянии не менее десяти метров от границы лагеря. В большинстве лагерей защитная полоса не превышает двух метров. Прошу обратить на вопросы безопасности особое внимание, поскольку в этом году в лагерях зарегистрировано три случая укуса детей клещами», – цитирует Людмилу Колотову пресс-служба мэрии.

Колотова также отметила, что в лагерях «Северянка» и «Лесной ручеек» не хватало постельного белья и туалетных принадлежностей.

Этим летом в десяти загородных оздоровительных лагерях смогли отдохнуть 6670 детей. На организацию оздоровительной кампании 2018 года было направлено более 130 миллионов рублей. Помимо этого, 66 миллионов рублей потратили на текущие ремонты, противопожарные мероприятия, приобретение инвентаря для ЗОЛов, ещё 37 миллионов рублей – на капремонты.