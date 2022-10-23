«Эта группа меня категорически бесит». В Нижнем Тагиле студент педколледжа плюнул первокурсникам в борщ и снял это на видео

В Нижнетагильском педагогическом колледже № 1 17-летний второкурсник Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) плюнул в кастрюлю с супом, который предназначался для учащихся первого курса. Свой поступок студент объяснил тем, что эта группа его «категорически бесит». Молодой человек снял весь процесс на видео и выложил в свои соцсети. Видеозапись попала в паблик «Инцидент Нижний Тагил».

По информации АН «Между строк», инцидент произошёл ещё в сентябре, в начале учебного года. После того как студент выложил это видео в соцсети, информация сразу дошла до руководства педколледжа. В этот же день в учебное заведение пришла мама Алексея, тоже имеющая отношение к педагогическому сообществу, и забрала документы сына, позже пристроив его в одну из школ города.