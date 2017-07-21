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24 Июл 2017 09:32 | Метки: Новости

Эксперты предупредили о нарушении норм ЕС при реализации «законов Яровой»

Реализация «законов Яровой» нарушит новый регламент Европейского союза (ЕС) о защите данных, из-за чего операторам придётся заплатить штраф до 45 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов Института исследования интернета. 

«Закон Яровой» начнёт действовать с 1 июля 2018 года, а новые правила вступят в силу с мая 2018 года. Специалисты подчёркивают, что в поправках к российскому законодательству не прописаны ограничения или запрет на хранение трафика иностранных граждан.

«Если же российская компания будет хранить данные пользователя из ЕС без его согласия или предоставит эти данные российским правоохранительным органам без решения суда, она нарушит новый регламент», – пояснили в Институте исследования интернета.

Регламент ЕС позволяет хранить данные европейских абонентов только с разрешения спецслужб. Речь идёт о тех случаях, когда это необходимо для обеспечения национальной безопасности и правопорядка.

При нарушении этих правил, в том числе иностранными компаниями, предусмотрен штраф в размере €20 млн или же до 4% от годовой выручки оператора. Итоговая сумма зависит от того, какой из показателей будет больше. По приблизительным оценкам «Ведомостей», операторы «большой четвёрки» будут вынуждены заплатить при нарушении норм около 45 млрд рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил «антитеррористические» поправки, предложенные депутатом Ириной Яровой, в июле 2016 года. Сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин предложили отсрочить вступление их в силу до 2023 года, но правительство не согласилось. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»

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