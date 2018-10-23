Двое российских полярников устроили поножовщину на станции в Антарктиде

На российской антарктической станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Кинг-Джордж, произошло покушение на убийство, пишет телеграм-канал «112».

В столовой станции после словесной перепалки 55-летний инженер Сергей Савицкий ударил ножом в грудь сварщика Олега Белогузова. Пострадавшего с тяжёлым ранением переправили в Чили и госпитализировали, а Савицкого направили в Санкт-Петербург, где его встретили следователи. Инженера обвинили в покушении на убийство.

Как сообщает Regnum, в пресс-службе Арктического и Антарктического НИИ подтвердили факт происшествия на полярной станции, однако воздержались от комментария по существу, сославшись на необходимость получения дополнительной информации об инциденте.