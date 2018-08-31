Двое рабочих погибли из-за взрыва на предприятии «Ростеха» в Самаре

На одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре произошёл взрыв газовоздушной смеси, со ссылкой на источник в службе скорой помощи пишет «Интерфакс». В результате погибли двое рабочих.

По словам собеседника агентства, четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время чистки газовоздушная смесь воспламенилась и находившиеся внутри резервуара рабочие погибли. Источник добавил, что двое рабочих, которые находились вне резервуара, отказались от медицинской помощи.

ПАО «Кузнецов» — машиностроительная компания и предприятие авиационного и космического двигателестроения. Входит в состав госкорпорации «Ростех».