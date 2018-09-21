«Достал из бардачка ещё бутылку водки и пошёл дышать в трубочку». В Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП из трёх автомобилей (ВИДЕО)

Вечером 19 сентября напротив ФОК «Президентский» на Уральском проспекте 44-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в Chevrolet Aveo и Hyundai Solaris, которые остановились перед пешеходным переходом.

«Автомобили по инерции выкатились на зебру, по чистой случайности никто не пострадал. Водитель оказался пьян, алкоголь в крови превышал допустимое значение в 10 раз. При этом ему было мало, он достал из бардачка своей машины ещё бутылку водки и пошёл дышать “в трубочку” инспекторам ГИБДД», — рассказал ИА «Все новости» очевидец аварии.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что ДТП обошлось без пострадавших, а на водителя отечественной легковушки составлен протокол об административном правонарушении за нетрезвое вождение. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.