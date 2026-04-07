Происшествия

Детский лагерь «Звёздный» под Нижним Тагилом выплатит 190 тысяч рублей семье девочки, серьёзно пострадавшей во время смены 

07.04.2026 11:42
Пригородный районный суд рассмотрел иск семьи из Екатеринбурга против МАУ ДОК «Звёздный» имени В.Г. Удовенко. Причиной обращения в суд стало падение 14-летней девочки с велосипеда во время летней смены. Травмы, полученные в результате инцидента, потребовали трёх операций и длительного реабилитационного периода.

В 2024 году родители приобрели путёвку в этот оздоровительный комплекс для своей дочери. Во время мероприятия «Прокат транспортных средств» девочка упала с велосипеда, который, как выяснилось, был неисправен. Суд установил, что в момент происшествия воспитатель либо отсутствовал, либо находился слишком далеко и не смог оперативно вмешаться в ситуацию.

Девочку госпитализировали с переломами челюстей, травмами зубов, ранами и ссадинами. Эксперты квалифицировали полученные повреждения как вред средней тяжести. Последствия травмы до сих пор оказывают влияние на её жизнь: ребёнок испытывал сильную боль, прошёл длительное лечение в стационаре, перенёс три операции под общим наркозом, носил неудобные шины, сталкивался с ограничениями в питании, испытывал дискомфорт из-за отсутствия зуба и отставал в учёбе.

На основании Закона «О защите прав потребителей» суд постановил взыскать с детского лагеря 190 тысяч рублей. Из них 140 тысяч рублей — в счёт компенсации морального вреда самой пострадавшей и её родителям, а оставшиеся 50 тысяч рублей — в качестве штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования семьи.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Copyright
Telegram mstrok.ru