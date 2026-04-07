Детский лагерь «Звёздный» под Нижним Тагилом выплатит 190 тысяч рублей семье девочки, серьёзно пострадавшей во время смены 

Пригородный районный суд рассмотрел иск семьи из Екатеринбурга против МАУ ДОК «Звёздный» имени В.Г. Удовенко. Причиной обращения в суд стало падение 14-летней девочки с велосипеда во время летней смены. Травмы, полученные в результате инцидента, потребовали трёх операций и длительного реабилитационного периода.

В 2024 году родители приобрели путёвку в этот оздоровительный комплекс для своей дочери. Во время мероприятия «Прокат транспортных средств» девочка упала с велосипеда, который, как выяснилось, был неисправен. Суд установил, что в момент происшествия воспитатель либо отсутствовал, либо находился слишком далеко и не смог оперативно вмешаться в ситуацию.

Девочку госпитализировали с переломами челюстей, травмами зубов, ранами и ссадинами. Эксперты квалифицировали полученные повреждения как вред средней тяжести. Последствия травмы до сих пор оказывают влияние на её жизнь: ребёнок испытывал сильную боль, прошёл длительное лечение в стационаре, перенёс три операции под общим наркозом, носил неудобные шины, сталкивался с ограничениями в питании, испытывал дискомфорт из-за отсутствия зуба и отставал в учёбе.

На основании Закона «О защите прав потребителей» суд постановил взыскать с детского лагеря 190 тысяч рублей. Из них 140 тысяч рублей — в счёт компенсации морального вреда самой пострадавшей и её родителям, а оставшиеся 50 тысяч рублей — в качестве штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования семьи.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.