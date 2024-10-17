«Цифровизация — это не мероприятие, а процесс». Бесплатный онлайн-семинар «Цифровой бизнес» для малого и среднего предпринимательства пройдёт на площадке СОФПП

Внедрение новых технологий и использование цифровых инструментов позволяют компаниям стать более гибкими, глубоко погружаться в свою нишу и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Эти преимущества помогают малым и средним предприятиям конкурировать с крупными игроками. Они могут предлагать более персонализированные услуги и продукты, а также оперативнее реагировать на требования клиентов.

Прокачать свои навыки свердловские предприниматели могут на трёхдневном онлайн-семинаре «Цифровой бизнес» (18+), который пройдёт с 21 по 23 октября на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Занятия будут проходить с 13:20 до 16:30. В рамках обучения участники смогут получить необходимые инструменты для оптимизации бизнеса и отработать моделирование бизнес-процессов на реальных примерах. Мероприятие предоставит возможность понять потенциал и определить шаги для дальнейшего совершенствования своего предприятия. Ведущим семинара выступит Игорь Третьяков, эксперт в области организации производства, разработчик методологии автоматизации для малых машиностроительных предприятий. Участие в семинаре бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

В результате обучения участники узнают основы цифровой трансформации предприятия, получат ссылки на готовые к применению скрипты и кейсы, уточнят роли в команде своего бизнеса, познакомятся с успешными и провальными кейсами цифровизации, а также определят первые шаги цифровизации производства, требуемые ресурсы и доступные инструменты, сформируют видение следующего этапа в развитии своего бизнеса. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Игорем Третьяковым и узнали, что ждёт предпринимателей на тренинге и с какими вызовами они могут столкнуться.

— Какие преимущества даёт использование цифровых технологий для малого бизнеса?

— У цифровых технологий для малого бизнеса множество преимуществ, но здесь надо разделять направления малого бизнеса. Это может быть очень традиционный бизнес, но который использует цифровые инструменты, также это может быть традиционный бизнес, который переходит на новые технологии, потому что появились новые возможности, и это может быть полностью цифровой бизнес — от создания контента до продажи виртуальных артефактов, то есть когда бизнес перемещается в продукты, созданные полностью в цифровом мире. В любом из этих случаев малый бизнес может усилить свои преимущества. В первую очередь это гибкость. Второй вопрос — это глубина погружения в свою нишу. Крупная компания не может вникать в особенности каждого клиента, или в тонкости каждой технологии, или в свойства каждого из своих товаров, а малый бизнес может себе это позволить. Уйти в нишу, быть ближе к клиентам и быстрее перестраиваться при изменении обстоятельств. Здесь цифровые инструменты откроют возможности во всех трёх случаях. Вспомогательные ли это инструменты для очень классического крафтового бизнеса, или инструменты, поддерживающие технологии, или это полностью цифровой продукт — в любом случае мы становимся ближе к клиенту, даже если территориально он далеко, очерчиваем свою нишу и углубляемся в неё. При необходимости маневрируем и перестраиваем свой подход либо свою нишу.

— Какие первые шаги и какие инструменты вы рекомендуете для начала цифровой трансформации бизнеса?

— Для начала я не рекомендую цифровые инструменты. Это важно, потому что я очень много сил отдал именно инструментам разработки и внедрения. Но не следует браться за них прежде, чем ты определишься, чего хочешь по жизни, какие цели ты ставишь в бизнесе. Цели должны лежать в пространстве решений, и это не должно превращаться в марафон желаний. Когда ты проработаешь дорожную карту и подберёшь нужные ресурсы, оценишь риски, вот тогда инструменты появятся сами собой, потому что инструментов сейчас великое множество. Сегодня технологии порой опережают понимание этих технологий. Поэтому практические кейсы мы выносим на факультатив, а на семинаре даём упор именно на трансформацию предпринимателя и на трансформацию подхода к бизнесу, и потом инструменты придут сами.

— Какие возможности и угрозы существуют для малого бизнеса в процессе цифровой трансформации?

— Главная возможность — сделать то, что не может себе позволить крупный бизнес, предоставить более тесное взаимодействие с заказчиком, более глубокое понимание продукта, большее углубление и экспертность в своей нише и при необходимости более точное и более быстрое маневрирование.

По поводу рисков. Они тоже значительны, потому что малый бизнес не может позволить себе содержать институты развития внутри компании, также сложно привлекать внешнюю экспертизу, она дорога и дефицитна. Кроме того, на рынке происходит громадная трансформация, и это тоже несёт угрозы для малого бизнеса. Также иногда малый бизнес сталкивается с мошенническими технологиями в интернете. Но чаще всего они сами переоценивают свои силы и способности впитывать новую информацию. В цифровизации не существует ни волшебной таблетки, ни серебряной пули, ни ключа от всех дверей, и это основной риск для малого бизнеса.

— Какие основные уроки можно извлечь из успешных и провальных кейсов цифровизации, особенно для малого бизнеса?

— Основные уроки из успешных и провальных кейсов, пожалуй, одинаковы. Первая провальная мысль: быстро — это так же, как медленно, только без остановок. У нас существует культура достигаторства, сейчас мы как цифровизируемся — и заживём. Нет, это не так. Цифровизация — это не мероприятие, а процесс, как и трансформация бизнеса или личная трансформация самого предпринимателя в его предпринимательской нише. Это нам показывает, что и успешные, и провальные кейсы берут на себя больше, чем могут себе позволить, либо ставят слишком далёкие цели. Поэтому я за то, чтобы идти маленькими шагами, но не останавливаясь, сделать этот процесс регулярным, стабильным, постоянным.

— Как участники семинара смогут применить полученные знания на практике?

— Именно на практическое применение мы и делаем упор, но методическая часть здесь обязательна, потому что инструменты без их понимания скорее опасны, как опасно сразу идти в профессиональный спорт или применять высокоавтоматизированные инструменты. Также мы всегда приводим примеры из тех ниш, которые обозначают участники обучения. Кроме того, есть готовые скрипты и методички, чек-листы, по которым уже можно делать, сильно не напрягаясь: просто ведёшь пальчиком в каждый пункт и пробуешь, эффективно или неэффективно. Точно так же полезна рефлексия после применения какого-то инструмента, обязательно нужно сделать выводы и желательно где-то их записать.

Обучающего материала сейчас в избытке, и проблема в том, что отфильтровать пену и выделить важное очень трудозатратно. У малого бизнеса нет возможности самому проводить эту экспертизу. Поэтому каждое обучение заканчивается тем, что человек уходит минимум с тремя кейсами: для компании, для себя и для быстрых результатов.

Чтобы принять участие в семинаре, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда: https://sofp.ru/events/meropriyatiya/seminar-tsifrovoi-biznes211024.



Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».