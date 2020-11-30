Что делать, если вашего родственника госпитализируют с COVID-19? Разбираемся на примере городской больницы №1

Когда близкий человек жалуется на недомогание, сложно оставаться равнодушным. Врачи рассказывают журналистам, что люди обрывают телефоны больницы и даже срываются на проклятия, когда персонал не даёт оперативную информацию о состоянии пациента. В то же время читатели ежедневно жалуются в редакцию на равнодушие медиков. Мы решили подготовить карточки, объясняющие, как правильно вызвать врача, как подготовить родственника к госпитализации и о каких важных мелочах нужно позаботиться ещё дома. При подготовке текста нам помогли сотрудники ЦГБ № 1 Нижнего Тагила — главного «ковидария» в Горнозаводском округе.

Куда звонить — в поликлинику, скорую помощь? Или лучше самому прийти на КТ?

Прежде чем звонить в скорую, врачи рекомендуют определить состояние больного. К поводам для вызова скорой помощи в случае коронавируса относятся:

• температура выше 38,5 градуса, которая держится более трёх дней;

• признаки удушья;

• потеря сознания.

Другие симптомы, в том числе насморк, боль в горле, потеря обоняния или вкуса, незначительное повышение температуры, относятся к лёгкой степени заболевания и не требуют оказания экстренной помощи.

«Таким пациентам необходимо записаться на приём к терапевту в поликлинику по месту жительства или вызвать врача на дом», — объясняет Алёна Усатова, пресс-секретарь ЦГБ № 1.

В больнице также говорят, что не нужно самостоятельно приходить в приёмный покой, потому что там риск заражения значительно возрастает. К тому же процедура компьютерной томографии, ради которой некоторые тагильчане приходят в медучреждение с первыми признаками заболевания и без соответствующего направления, не является безопасной для здоровья.

«Компьютерная томография — это высокоточный метод диагностического исследования, основанный на послойном сканировании структуры внутренних органов и систем. Но не стоит забывать, что данный метод обладает высокой лучевой нагрузкой и не может проводиться в виде профилактического мероприятия или исследования», — напоминают в пресс-службе ЦГБ №1.

Чтобы вызвать скорую медицинскую помощь, нужно позвонить по номеру 03 или 103, единому телефону службы спасения 112. Также возможно непосредственное обращение на подстанцию или в пункт скорой. Вызывающий обязан чётко и точно ответить на все вопросы диспетчера. В том числе назвать адрес вызова, ФИО, пол и возраст больного. Максимально достоверно описать его жалобы.

Если вам необходима консультация или нужно уточнить важную информацию по коронавирусу, можно обратиться на единую горячую линию Свердловской области: 8-800-2000-112, горячие линии Минздрава: 8-800-1000-153 и Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 и (343) 374-13-79 и 8-912-689-91-27. При тагильских поликлиниках организованы специальные колл-центры.

Что положить родственнику с собой в больницу?

Если вашему родственнику всё-таки необходима экстренная госпитализация, он должен взять паспорт, подписать согласие, разрешающее медикам пользоваться его персональными данными, и указать контактные данные лица, которому медицинский персонал имеет право сообщать информацию, относящуюся к персональным данным.

«Часто происходит так, что пациент при поступлении находится в тяжёлом состоянии и не может сообщить такие данные. Либо он просто не знает или не помнит номера близких. Просьба таким пациентам к документам, удостоверяющим их личность, прикладывать визитки с контактными номерами для связи», — рассказала Алёна Усатова, пресс-секретарь ЦГБ № 1.

Также родственнику нужно положить с собой сменную одежду, средства личной гигиены, телефон, зарядник, кружку и перекус на случай долгого ожидания в очереди. Передать вещи можно в пунктах приёма передач, они есть в каждой больнице.

Куда звонить, чтобы узнать о состоянии родственника?

Если родственник не отвечает на ваши звонки, наберите контакт-центр больницы, там специалисты дадут краткую информацию о состоянии здоровья вашего близкого. В ЦГБ №1 номер контактного центра: 8 (3435) 31-19-19. График его работы — с 09:00 до 16:00 в будние дни.

Но медперсонал просит по возможности связываться с родными по сотовой связи.

Также медики отмечают, что, так как сейчас больница работает в режиме инфекционного стационара, все врачи работают в красной зоне и выйти пообщаться к родственникам в рабочую смену нет возможности. В ноябре в ЦГБ № 1 на больничном находилось до 40% сотрудников и вся нагрузка перераспределялась на работающий персонал.

Что делать после выписки?

Выдача больничных листов осуществляется при личном обращении пациента в больницу. В городской больнице № 1 получить больничный лист можно на ул. Максарёва, 5 в кабинете больничных листов. На время перепрофилирования учреждения центральный вход закрыт, поэтому нужно пройти вдоль административного здания и зайти через боковое крыльцо. График работы кабинета — с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.