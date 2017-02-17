ЦБ выявил новый способ отмывания денег

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости».

В письме отмечается, что количество подобных операций растёт непропорционально объёму импорта и есть основания подозревать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счёту, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает регулятор.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом». Схема реализуется через двух юрлиц – резидента и нерезидента, – которые договариваются взыскать долг через суд. Деньги с должника принудительно списываются приставами на счёт взыскателя в иностранном банке.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ведомости»