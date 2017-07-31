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02 Авг 2017 17:01 | Метки: Новости

ЦБ резко поднял курсы евро и доллара

Банк России поднял курс евро и доллара на 3 августа до 71,68 рублей и 60,58 рублей соответственно, сообщается на сайте регулятора. По сравнению с предыдущим днём евро подорожал к рублю на 95 копеек. Официальный курс доллара к рублю вырос на 74 копейки.

В ходе торгов на Московской бирже курс евро днём 2 августа впервые с сентября 2016 года преодолел отметку в 72 рубля, но затем рубль частично отыграл потери.

По состоянию на 13:20 мск, за евро давали 71,76 рубля — на 49 копеек больше уровня закрытия предыдущей сессии. Доллар стоил 60,64 рубля (+29 копеек).

Напомним, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в апреле сообщил, что курс рубля снизится во втором-третьем квартале 2017 года. Ослабление рубля прогнозировал и глава Минфина Антон Силуанов. Слишком сильный рубль, предупреждали они, негативно сказывается на российской экономике. 

Агентство новостей «Между строк»

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