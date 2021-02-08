Буддисты покинули монастырь на горе Качканар

Участники буддистской общины «Шедруб Линг» 8 февраля покинули монастырь на горе Качканар, сообщил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько.

По его словам, в соответствии с договорённостями буддисты сдали сооружения под охрану ЕВРАЗа.

«Объекты сданы по акту, с фотографированием объектов и с записью в специально заведённом журнале. Порядок приёма-передачи разработан. Без замечаний, с обеих сторон», — рассказал Сергей Бидонько.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что буддистская община выразила готовность передать монастырь под охрану ЕВРАЗа с понедельника по четверг. Доступ к культовым сооружениям будет открыт с пятницы по воскресенье. В частности, в субботу, 13 февраля, там состоится празднование буддийского Нового года по лунному календарю.

Конфликт между ЕВРАЗом и буддийской общиной продолжается уже несколько лет. ЕВРАЗ начал разработку Собственно-Качканарского месторождения, расположенного в непосредственной близости от горы Качканар, на которой жила община.

В ЕВРАЗе неоднократно подчёркивали, что не намерены срывать гору Качканар, где размещены постройки, однако месторасположение общины находится в зоне разлёта осколков и жизнь людей там подвергается опасности. В общине «Шедруб Линг» сообщали, что готовы на время производства работ покидать гору, но переживают за снос построек и буддийских ступ. За сохранение комплекса на горе подписалось более 4,5 тысячи человек, и более 5 тысяч подписей собрало обращение жителей Качканара о выселении поселенцев с горы Качканар.

ЕВРАЗ и «Шедруб Линг» заключали соглашение о порядке допуска туристов на территорию монастыря, но буддисты затем заявили о расторжении договорённостей — они считали, что нельзя ограничивать доступ к монастырю, и опасались, что представители ГОКа всё-таки снесут культовые сооружения, установленные на горе.