Более половины россиян работают не по специальности

Как следует из данных портала hh.ru, более половины (58%) выпускников начинали свой карьерный путь по профилю, но после переходили на другую специальность. Основной мотивацией для смены профиля были маленькая зарплата (46%), непонимание, какие могут быть карьерные перспективы (31%), и неудовлетворённость условиями труда (24%).

Исследование, проведённое сервисом Rabota.ru, показало, что 43% и вовсе не работали по специальности. Причины те же: низкая зарплата, невозможность карьерного роста и выгорание. Работодатели фиксируют данные проведённых опросов и исследований, чтобы работать над созданием комфортной среды для своих сотрудников.

«В 2021 году мы уже привлекли на работу более 1500 новых иногородних сотрудников, а в 2022 году открываем более 11 000 вакансий. Мы делаем всё возможное, чтобы сотрудникам было интересно и комфортно приезжать на работу на предприятия компании: речь идёт не только про увеличение заработной платы, но и про создание условий для комфортного проживания в городах присутствия компании», — поделилась вице-президент по кадровой политике компании «Норникель» Дарья Крячкова.

«Если мы видим, что на этапе найма человеку требуется развить какие-то навыки или компетенции, то это нужно делать максимально быстро. В этом случае меняется процедура найма, процедура адаптации, — добавляет Крячкова. — Поскольку есть большая потребность в персонале в наших регионах, то мы должны их всех сопроводить наставниками. И одна из наших задач — в том числе работать с институтом наставничества. Выделять людей, закреплять их за новичками для того, чтобы путь человека в организации был максимально спокойным и комфортным».

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