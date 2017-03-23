Airbus готовит площадку для ключевого поставщика в «Титановой долине»

Представители Airbus – одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире – продолжат переговоры с особой экономической зоной «Титановая долина» и корпорацией ВСМПО-Ависма по проекту создания производства авиастроительной компании Figeac Aero, которая является стратегическим поставщиком Airbus. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Титановой долины» пишет РБК-Екатеринбург.

Руководство российского офиса Airbus прилетит в Екатеринбург с 26 по 27 марта с рабочим визитом. Ранее, в сентябре 2016 года, компания Figeac Aero подтвердила намерения создать своё первое производство в России. В качестве перспективной площадки размещения Figeac Aero рассматривает «Титановую долину». В случае успешного завершения переговоров на перспективном предприятии может осуществляться и чистовая механическая обработка титановых штамповок авиационного назначения, которые производит ВСМПО-Ависма для Airbus.

Также изданию стало известно, что директор Airbus по международной кооперации в Европе и России Александр Гапонюк, прилетающий на Урал в составе делегации, выступит на XV ежегодной Международной конференции «Ti-2017 в СНГ», запланированной в Екатеринбурге с 26 по 29 марта. Представитель Airbus озвучит доклад о новых проектах компании в России.

Несмотря на широкое присутствие в РФ, у Airbus и её российских партнёров на данный момент не существует ни одного совместного предприятия, только инженерный центр и конструкторское бюро. Пока Airbus в России размещает только производственные заказы.

В Верхней Салде у крупнейшего производителя титана есть совместное производство с главным конкурентом Airbus – американской компанией Boeing. В 2018 году они планируют запустить в ОЭЗ «Титановая долина» уже второе совместное производство в России – Ural Boeing Manufacturing-2.

Помимо ВСМПО-Ависма, компания Airbus сотрудничает с ещё одним свердловским предприятием – Уральским заводом гражданской авиации. В прошлом году подписано соглашение на производство вертолётов Airbus Helicopters H135 и двигателей к ним.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Правда УрФО»