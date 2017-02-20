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22 Фев 2017 16:34 | Метки: Новости

Адвокат Владимира Кара-Мурзы подал заявление о покушении на убийство журналиста

Адвокат журналиста Владимира Кара-Мурзы-младшего Вадим Прохоров подал заявление в Следственный комитет с требованием завести дело о покушении на убийство своего клиента, сообщает РИА Новости. Прохоров отметил, что близкие Кара-Мурзы считают, что отравление носило умышленный характер. По данным агентства, проверка в связи с отравлением уже ведётся на основе материалов СМИ.

«Это заявление о преступлении, оно во многом, к сожалению, повторяет то, которое мы уже подавали в СК на имя Бастрыкина. По прошлому заявлению мы даже, по сути, ответа не получили никакого… Мы требуем провести проверку обстоятельств дела и возбудить дело по статье 105 через 30-ю, то есть это покушение на убийство», — сказал Прохоров.

Напомним, журналист, координатор движения «Открытая Россия», экс-сопредседатель оппозиционной партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший попал в больницу 2 февраля с симптомами сильного отравления. 19 февраля Кара-Мурзу выписали из больницы, он отправился на реабилитацию за границу.

Ранее, в мае 2015 года, Кара-Мурза также попадал в больницу в тяжёлом состоянии. Однако тогда правоохранительные органы не стали заводить дело об умышленном отравлении журналиста. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

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