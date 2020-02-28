«35 рублей за пол-литровую бутылку — это оптимально». Пивовары Нижнего Тагила рассказали о плюсах и минусах введения минимальной розничной цены на свою продукцию

Исполнительный директор ООО «Тагильское пиво» Александр Акшумов считает, что введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво позволит навести порядок на рынке. Об этом он сам рассказал журналисту АН «Между строк». Ранее на этой неделе Союз пивоваров России обратился в Министерство финансов с просьбой ввести МРЦ на пиво. По мнению некоторых производителей, это поможет защитить рынок от демпинга и некачественной продукции.

С обсуждаемыми ограничениями не согласились крупные международные компании, зарабатывающие за счёт объёмов. По их расчётам, минимальные розничные цены выгодны только малым и средним пивоварням, а корпорации от такого ограничения проиграют. Из-за разногласий по поводу МРЦ из Союза пивоваров России 11 февраля даже вышли три крупнейшие пивоваренные компании: «Балтика» (входит в Carlsberg Group, владеющую брендами Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud, Efes). В ООО «Тагильское пиво» тоже относятся к инициативе неоднозначно.

«На последнем заседании союза пивоваров произошёл раскол: на тех, кто за введение МРЦ, и тех, кто против, — рассказал АН “Между строк” Александр Акшумов. — Против были заводы, которые принадлежат транснациональным компаниям, а частные пивоварни и предприятия нашего уровня были за введение МРЦ. Но даже внутри нашей компании есть разные точки зрения по этому поводу. С одной стороны, МРЦ позволит отсечь от полок тех, кто недисциплинированно ведёт себя на рынке, например демпингует, а также производителей подделок. С другой — если кто-то был нечист на руку, то он и после введения МРЦ продолжит это делать».

МРЦ хотят установить для всех видов и объёмов продуктов пивоваренной отрасли. Переход на неё планируется сделать постепенным и продлить до 2022 года. При этом утверждённой формулы и методики, по которой будет рассчитываться минимальная розничная цена, по словам Акшумова, пока нет.

«МРЦ может усложнить ситуацию с ценообразованием, — отметил топ-менеджер компании. — Ведь у разных заводов разная себестоимость продукции. И если, к примеру, вводить МРЦ относительно нашего предприятия, то более мелкие производители в нашу МРЦ не уложатся. И наоборот — комфортная для них цена может быть не выгодна нам».

В то же время тагильские пивовары считают, что после введения МРЦ покупатель начнёт больше акцентировать своё внимание на качестве пива, а не на его цене.

«Если всё грамотно будет рассчитано, то это позволит конечному покупателю выбирать не самое дешёвое пиво на полке, а более качественное за ту же цену, — пояснил пивовар. — Многие крупные заводы демпингуют вниз ценой, а уровень жизни населения в России ведь не растёт. Поэтому покупатель вынужден покупать самое дешёвое пиво, не обращая внимания на качество. Мы считаем, что минимальная розничная цена в 35 рублей за пол-литровую бутылку была бы оптимальной».

Отметим, ранее в Союзе пивоваров заявили, что сложившаяся в стране ситуация, когда в легальной рознице бутылка пива продаётся дешевле бутылки питьевой воды, является ненормальной. По их мнению, это дискредитирует пиво как продукт в глазах покупателя, не развивает культуру потребления и оказывает прямое влияние на повышение уровня алкоголизации населения.

ООО «Тагильское пиво» производит янтарный напиток почти полвека — с 1971 года. Сегодня пивоваренный завод ежегодно выпускает более 75 млн литров напитков. Предприятие оборудовано современной линией розлива и имеет собственную солодовню, где изготавливается более 7500 тонн пивоваренного солода в год. Основная часть ассортимента удостоена высших наград на ведущих профессиональных международных конкурсах. В 2019 году, например, 6 сортов ООО «Тагильское пиво» стали обладателями премии «Сто лучших товаров России».