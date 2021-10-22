Жителя Екатеринбурга обвинили в валютных аферах на 135 млн рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в валютных махинациях, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мужчина обвиняется по пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, в особо крупном размере, в составе организованной группы". Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По версии следствия, в 2017 году житель Екатеринбурга создал преступную группу для совершения незаконных валютных операций под видом поставки медицинского оборудования и медицинских принадлежностей. В преступную группу организатор вовлёк четырёх участников, в том числе этого обвиняемого, роль которого заключалась в контроле за поступлением денег на счета, ведении переговоров с руководителями банков по вопросам принятия на обслуживание внешнеэкономических контрактов, контроле подготовки подложных документов для совершения валютных операций.

«В период с января 2017 года по июнь 2019 года члены банды совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. В рублёвом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 135,8 млн рублей. При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — уточнила Марина Канатова.

Уголовное дело в отношении соучастников находится на рассмотрении в суде.