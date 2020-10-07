«В Тагиле давно нет главного художника, а ведь мы можем предложить городу многое». Скульптор Анжелика Южакова — о кризисах и внутреннем стержне, скорбных памятниках и эстетике городской скульптуры

После снятия большей части ограничений, связанных с пандемией коронавируса, журналисты «Афиши МС» отправились набирать новый материал для рубрики «Всё по полочкам». Если вы вдруг пропустили — это проект, в котором мы ходим в гости к известным художникам Нижнего Тагила и говорим с ними об искусстве, творчестве и вдохновении. Мы уже побывали в мастерской у живописца Светланы Бакшаевой, художниц, работающих в жанрах современного искусства, Алисы Горшениной и Ксении Кошурниковой. В этот раз нас пригласила к себе председатель тагильского отделения Союза художников РФ скульптор Анжелика Южакова.

Мастерская Анжелики Южаковой находится на цокольном этаже жилого дома по улице Красноармейской. Скульптурные мастерские здесь размещаются ещё с советских времён. Своей творческой историей студия обязана высоким потолкам в 3,6 метра. Правда, в 2013 году, когда Анжелика Леонидовна создавала модель барельефов для фонтана в Качканаре, ей не хватило 40 сантиметров в высоту, и сегодня в потолке можно увидеть несколько вмятин — это оставшиеся следы от конструкций.

«Рисовать я стала очень рано, лет с трёх наверное. До 13 лет занималась живописью и считала, что буду художницей. Мне говорили, что у меня хорошее чувство цвета. О скульптуре я задумалась после того, как окончила училище прикладного искусства. Когда нужно было выбирать профессию, я точно знала, что стану художником, других вариантов у меня и не было», — вспоминает Анжелика.

Мастерскую Анжелики Южаковой отличают особые уют и порядок, что вообще-то не очень свойственно специфике работы, связанной с гипсом, камнем, металлом и строительными инструментами. Сложно представить, как женственная Анжелика справляется с болгаркой, кувалдой, лобзиком, пилой, шуруповёртом или сварочным аппаратом, но все эти инструменты живут в её мастерской и аккуратно разложены по полочкам и ящикам.

Соседи Анжелики — мастодонты тагильского монументального искусства Анатолий Неверов и Олег Подольский. А сама художница занимает помещения, в которых раньше работал её отец — именитый скульптор Леонид Южаков.

«Отец многое мне дал, я ему очень благодарна. Родители давали мне полную свободу творчества. Из детского сада папа приводил меня в мастерскую, давал глину, и я лепила из неё игрушки — принцесс, троны, деревья. Мы жили в коммуналке, и родители выделили для меня большой фрагмент на стене, на котором я рисовала всё, что хотела. Когда я использовала это пространство, его забеливали и творчество начиналось с чистой стены.

«Ещё одно яркое воспоминание из детства: отец оставил меня в мастерской одну и ушёл. Я достала все масляные краски и взяла большой картон, открыла краски, все выдавила на картон и начала размешивать их палочкой. Вернулся отец и проявил просто потрясающий педагогический дар. Тогда я не знала его реальной реакции, но позже он мне рассказывал, как замер и первое, о чём подумал: сколько денег дочь размешала. Сначала он думал отругать, но понимал, что я краски в руки больше не возьму. И в тот момент я повернулась к нему со счастливым лицом и сказала: “Папа, посмотри, как красиво!” Он сел со мной рядом и начал рассказывать, какие цвета получатся, если я смешаю одну краску с другой. Это очень яркий кадр из моего детства, и очень для меня важный», — рассказывает художница.

На вопрос, сложно ли было ей, дочери известного скульптора, делать первые шаги в искусстве, Анжелика отвечает:

«У нас была похожая манера лепки, это было неизбежно. Может быть, это даже как-то генетически работает. Мы трудились в одной мастерской, я вообще росла здесь. Был период, когда мне говорили, что всё, что я делаю, очень похоже на отца. Поэтому я попыталась уйти в другую стилистику. Отец работал с плавными, перетекающими формами, а я ушла к более чётким и прямым линиям. Когда ты дочь художника, тебя сравнивают, соответствуешь ли ты уровню. Приятно, когда по истечении времени тебе говорят, что вы абсолютно разные и ты нашла свой стиль. Но самое главное, что я всегда чувствовала его поддержку. Я просто знала, что, чтобы я ни делала, он, невзирая на оценки других людей, гордится мной и тем, чем я занимаюсь, продолжая его дело. Для меня это было всегда очень ценно и важно».

В мастерской Анжелики Южаковой можно увидеть не только её работы, но и работы её отца. Какие-то скульптуры они создавали вместе — например, необычного льва с добродушным человеческим лицом. Стену одной из комнат украшает абстрактное живописное панно кисти Леонида Южакова.

Анжелика тоже занимается живописью. На её полотнах можно увидеть крупные абстрактные цветы. По словам художницы, в живописи ей интересна работа с цветом, которой нет в скульптуре.

«Живопись и скульптура — очень разные направления. И художники, работающие в них, очень разные люди по характеру. Живописцы более эмоциональные. У скульпторов же многое связано с технологией, подготовкой к лепке — у нас много технологических моментов, про которые нужно помнить, когда работаешь. Когда я леплю, я всё равно должна помнить о том, что потом мне это нужно заформовать. Мне нужно понимать: а технологически это будет подлежать формовке? Возможно будет снять гипсовую форму скульптуры или нет? Читала, что кто-то сделал шкалу в искусстве и первое место отдал архитектуре, второе — скульптуре, третье — живописи, четвёртое — графике. Архитектура связана с большими знаниями. Я восторгаюсь этим искусством и считаю, что скульптору есть чему учиться у архитекторов», — заключает Анжелика Южакова.

Искусство в целом, произведения других художников часто вдохновляют автора на творческие эксперименты. Вдохновить может прочитанная биография мастера и даже прохожий на улице.

«Несколько лет назад, когда я работала в стиле гротеска, я увидела на улице женщину. Она меня просто захватила. От неё шла такая энергетика, такая эмоция колоссальная, я даже сейчас говорю и вспоминаю это ощущение, — рассказывает скульптор. — Она буквально светилась от счастья. Она была некрасива с точки зрения стандартов красоты, была полная, но она была прекрасна! Я была поражена. После этой встречи я начала делать работу, которую назвала “Счастливая”. Я её делала несколько дней. И чтобы поймать эту сильную эмоцию, тот драйв, мне приходилось себя погружать в воспоминания. Это нужно было, чтобы закончить работу и не уйти в другое состояние».

В 1989 году Анжелика Южакова окончила Уральское училище прикладного искусства. В 1990-е успела поработать оформителем в Нижнетагильских художественных фондах, которые прекратили своё существование в 2000-х. Анжелика занималась оформлением зданий детских садов, детской поликлиники на ГГМ, социальных объектов в других городах области. Первую зарплату она получила в 16 лет, когда вместе с отцом и другими художниками оформляла ледовый городок на Театральной площади.

«Мы работали недели две, и я получила 80 рублей. Это были большие деньги. В то время были заказы общественных учреждений, художники были нужны везде, они были востребованы и их работа высоко оплачивалась, чтобы художники могли затем поработать творчески. Сейчас время изменилось, все заказы проходят через Госзакупки и проект получает тот, кто предложит минимальные деньги. В Тагиле много художников, у которых нет заказов. Сегодня художники зарабатывают на частных заказах, трудятся в ДК, школах».

С болью говорит Анжелика Южакова об исчезновении монументальных памятников и работ, выполненных известными тагильскими авторами. За последние пять лет в Нижнем Тагиле были демонтированы фонтан «Каменный цветок» на набережной пруда и барельефы с площади Славы на Вагонке.

«Объекты, которые делали художники в прошлом, уничтожаются. К сожалению, это стало тенденцией нашего времени. Это недопустимо, вопиюще. На мой взгляд, нужно бережно сохранять наше наследие и создавать новые художественные работы, в итоге будет красивый город с богатой историей — разве это плохо? Старые памятники — это отражение истории города. Мы же не убираем памятник Ленину, хотя времена давно изменились. В городе был главный художник, сейчас такой должности нет. Художники не входят в градостроительный совет, думаю, что художники могут предложить много креативных идей для создания новых объектов в городской среде и город станет ещё красивее, ведь в последние годы наш город очень изменился, появились новые парки и другие территории, которые можно дополнить городскими скульптурами, фонтанами, рельефами, мозаиками и росписями», — уверена Анжелика Леонидовна.

Сегодня Анжелика Южакова в основном работает скульптором в других городах. Она была соавтором памятника репрессированным в Сургуте, автором любимого у жителей Качканара фонтана. Есть у неё мечта реализовать подобный масштабный проект в родном Нижнем Тагиле. Например, она предлагала установить на кольце перекрёстка Черноисточинского шоссе и улицы Челюскинцев памятник основателю города Никите Демидову.

«В нашем городе есть памятники воинам, защитникам, жертвам репрессий, прекрасный памятник Черепановым, устанавливаются малые городские скульптуры, но нашему городу не хватает ещё и исторических памятников. Вообще в городе должна быть разная скульптура — и та, которая сможет рассказать богатую историю нашего города. Задача художников — создавать, преображать, творить, и мы рады, когда есть эта возможность», — уверена Анжелика.

Полугодовое затишье из-за карантина стало для Анжелики Южаковой плодотворным. Она начала работать с новым материалом — деревом, приступила к новому проекту. Российский и мировой локдауны не изменят искусство, уверена скульптор. Вечные темы — счастье, смысл жизни, межличностные отношения — останутся.