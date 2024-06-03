В Нижнетагильском драмтеатре представили премьеру спектакля по пьесе Максима Горького «Васса Железнова»

В Нижнетагильском драматическом театре прошла премьера спектакля «Васса Железнова» (16+) по пьесе Максима Горького. Трагедия, написанная в начале прошлого века, рассказывает семейную историю нижегородской пароходовладелицы Марии Кашиной. Для работы над спектаклем режиссёр-постановщик Игорь Булыгин обратился ко второй версии пьесы, написанной в 1935 году, где помимо семейного конфликта автор отразил тему классовой борьбы.

«Эта пьеса была актуальна в прошлом веке, а сейчас она стала актуальна в квадрате. Этот спектакль про семью и про сложности внутри этой семьи. Дело в том, что для меня, например, Васса Борисовна — это человек, который всё-таки пытается спасти, собрать эту семью воедино, в какую-то одну команду. Другое дело, что те методы, которыми она руководствуется, они совсем не нравятся тем, кто вокруг. И только зрителю решать, кто она — капитан корабля, который ведёт его, либо тюремщик, который угнетает всех. Она думает, что делает всё во благо, но вопрос — во благо ли это для других. И надо сказать, что большую роль здесь также играют деньги», — рассказал Игорь Булыгин.

В доме Железновых всё подчинено воле хозяйки. Васса Борисовна наводит порядок жёсткой рукой. Главная героиня выполняет множество социальных ролей: она мать, владелица большого пароходного дела, жена и сестра, которая тянет на тебе всё хозяйство и семью, что не было характерно для женщины конца XIX века. Главную роль в спектакле исполняет актриса Елена Макарова.

«Внутри себя я, как человек, Вассу Борисовну оправдала. Это не значит, что я оправдываю убийство, нет. Просто она в своей жизни пользовалась теми возможностями и теми методами, которые были ей доступны. Её образ очень противоречив. И надо сказать, потом она жестоко расплачивается за желание спасти своих детей. И надо задать вопрос: а делает ли она их счастливыми, несмотря на то, что так желает этого?» — поделилась Елена Макарова.

Над сценографией спектакля работал художник-постановщик из Санкт-Петербурга Константин Соловьёв, который принимал участие в постановках «О любви» (16+), «Демидовы. Версия» (12+), «Мёртвые души» (12+) и «Озорник» (16+). Художник делится, что декорация представляет собой пространство корабля либо тюрьмы.

«Этот дом — это парадигма Вассы, она создаёт всё пространство вокруг. Ассоциативно оно может напоминать клетку. Это дом тотальной прослушки и просмотра. Он такой “сквозящий”. В нём нет единой плоскости стен. Кто-то всегда отсвечивает в тени, наблюдает. Я люблю работать со светом. В сценографии я заложил как конструктивный свет, так и много сквозных лучей», — объяснил задумку Константин Соловьёв.

Во время спектакля ни на секунду не перестаёт играть музыка, она не только создаёт атмосферу, но и является фоном для размышлений зрителей, когда на сцене практически ничего не происходит. Над звуковым оформлением спектакля работал композитор Вадим Шосман. Эскизы костюмов, лаконичность которых на пресс-показе отметили журналисты и приглашённые, разработала художник Юлия Зятькова.