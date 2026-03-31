В Нижнем Тагиле в затопленном подвале пятиэтажки обнаружен полуразложившийся труп 

В прошедший четверг, 26 марта, днём в подвале многоэтажки в микрорайоне Северный в Нижнем Тагиле был обнаружен труп человека, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Как рассказали очевидцы, подвал дома № 21 на улице Щорса был затоплен и испускал зловонный запах, который жильцы чувствовали ещё с января этого года. Прибывший для устранения неполадок, местный слесарь обнаружил в помещении останки человека. Судя по состоянию — тело сильно разложилось и разбухло — оно пробыло там продолжительное время. На место были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции.

«К моменту обнаружения труп уже успел сильно разложиться и разбухнуть, потому что, по всей видимости, он всё время пробыл в воде, так как подвал затоплен. Одного из сотрудников полиции, как и слесаря, которые там были, прямо вырвало, ну просто запах стоял ужасный, специфичный и очень тошнотворный даже у дома. А что творилось там, в подвале, даже страшно представить. Даже у нас на улице от запаха разъедало глаза. Кроме того, подвал ещё и затоплен фекалиями. Останки тела были упакованы в четыре мешка, когда их вынесли из подвала к подъезду», — говорит местный житель.

В правоохранительных органах сообщили, что оперативно личность погибшего установить не удалось.