В Нижнем Тагиле с 1 апреля изменится расписание муниципальных автобусов

С 1 апреля в расписании автобусов муниципального предприятия «Тагильский трамвай» произойдут изменения:
— Вводится сезонный маршрут № 8 (кинотеатр «Урал» — посёлок Песчаный), который теперь будет обслуживать МУП;
— На маршрутах № 23 (Отделение дороги — Смычка) и № 46 (Отделение дороги — Красный Камень — Лебяжка — Выя — ВМЗ) также будут небольшие изменения, и они будут работать дольше;
— С 18:00 до 20:00 увеличится количество рейсов на маршруте № 26 (Вокзал — ГГМ — Пристань);
— На маршруте № 36 (ВМЗ — Выя — Красный Камень — ТРЦ «Депо») по будням в часы пик будет задействовано 7 автобусов, а в межпик — 5, в выходные — 5 автобусов;
— На маршруте № 77 (УВЗ — ТРЦ «Депо» — ГГМ) по будням в утренний час пик будет работать 6 автобусов, в вечерний — 5, а в межпик — 3. В выходные будет три автобуса вместо двух.