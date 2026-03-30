В Нижнем Тагиле с 1 апреля изменится расписание муниципальных автобусов

С 1 апреля в расписании автобусов муниципального предприятия «Тагильский трамвай» произойдут изменения:

— Вводится сезонный маршрут № 8 (кинотеатр «Урал» — посёлок Песчаный), который теперь будет обслуживать МУП;

— На маршрутах № 23 (Отделение дороги — Смычка) и № 46 (Отделение дороги — Красный Камень — Лебяжка — Выя — ВМЗ) также будут небольшие изменения, и они будут работать дольше;

— С 18:00 до 20:00 увеличится количество рейсов на маршруте № 26 (Вокзал — ГГМ — Пристань);

— На маршруте № 36 (ВМЗ — Выя — Красный Камень — ТРЦ «Депо») по будням в часы пик будет задействовано 7 автобусов, а в межпик — 5, в выходные — 5 автобусов;

— На маршруте № 77 (УВЗ — ТРЦ «Депо» — ГГМ) по будням в утренний час пик будет работать 6 автобусов, в вечерний — 5, а в межпик — 3. В выходные будет три автобуса вместо двух.