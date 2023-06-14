В Нижнем Тагиле начинающий автолюбитель во время манёвра на дороге сбил мотоциклиста

Накануне, 13 июня, в Нижнем Тагиле на дороге иномарка столкнулась с мотоциклом. ДТП произошло около 22:28 на Вагонке. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 33-летний водитель Daewoo Nexia, следуя по улице Боровой в сторону улицы Алтайской, у дома № 28 не пропустил 38-летнего мотоциклиста на Yamaxa, который ехал прямо в сторону улицы Зеленстроевской. В результате столкновения водитель мотоцикла с многочисленными ушибами был доставлен в ГБ № 1, после оказания помощи врачи отпустили его домой.

Госавтоинспекторы осмотрели место аварии, опросили участников ДТП. За рулём легковушки был начинающий водитель со стажем управления 7 месяцев. У мужчины была выявлена техническая неисправность автомобиля: отсутствовал знак «Начинающий водитель» и полис ОСАГО. Мотоциклист с 5-летним стажем управления легковым авто к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 18 раз. Водитель Nexia пояснил, что выехал на перекрёсток улиц Боровой и Алтайской и, убедившись в отсутствии поблизости транспортных средств, совершил манёвр, а затем почувствовал удар в заднюю часть автомобиля.

В отношении водителя легковушки составлены административные материалы по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправности) и ст. 12.37 ч. 2 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

Сейчас по факту инцидента проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии. Госавтоинспекция насчитала уже восьмое ДТП с начала этого года по вине начинающих водителей.

«Согласно п. 8 “Основных положений по допуску к управлению транспортных средств к эксплуатации” на транспортном средстве под управлением водителя, стаж вождения которого менее двух лет, должен быть установлен знак “Начинающий водитель”. Знак можно снимать после наступления двухлетнего стажа управления транспортным средством, но если водитель ещё не уверен в себе, то знак можно оставить. Также в соответствии со ст. 12.13 ч. 2 КоАП РФ невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков, влечёт наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей», — отмечают в ведомстве.