Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за некачественной воды в Нижнем Тагиле

Председатель СК России дал указание повторно возбудить уголовное дело по информации о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле, сообщает Информационный центр СК России.

«Внимание главы СК России А. И. Бастрыкина обращено на публикации в СМИ о некачественном водоснабжении в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. Более двух недель в жилые помещения поступает жизненно важный ресурс ненадлежащего качества. Отмечается, что после использования воды у одного из детей обострилось кожное заболевание. Указанная ситуация получила распространение в СМИ. А. И. Бастрыкин поручал представить по ней доклад. В региональном следственном управлении расследовалось уголовное дело, которое в последующем прекращено», — уточняют в ведомстве.

Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, вопрос качества холодной воды, поставляемой в дома тагильчан, привлёк внимание Следственного комитета в октябре 2022 года. После серии публикаций в СМИ и соцсетях, посвящённых проблеме, председатель СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил организовать проверку.

Спустя пару месяцев, в январе 2023 года, стало известно о возбуждении уголовного дела и даже вызове директора одной из тагильских УК на допрос. В своих соцсетях сотрудники СК отчитывались о скором проведении санитарно-эпидемиологического исследования, по итогу которого должна быть дана оценка действиям ответственных должностных лиц, однако её результаты так и не предали огласке.

А в начале октября 2023 года руководитель пресс-службы СК России по Свердловской области Александр Шульга заявил о прекращении расследования. Тогда Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от своих подчинённых из Свердловской области отчитаться о результатах расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбуждённого из-за сообщений о некачественной воде в городе, а также о причинах его прекращения.