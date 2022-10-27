Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку качества воды в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о качестве водоснабжения в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в соцсетях Информационного центра СК России.

«В социальной сети получила распространение информация о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле Свердловской области. Питьевая вода в городе не соответствует нормам законодательства и фактически непригодна для употребления ввиду высокого содержания вредных веществ. Однако мер к устранению данного нарушения не принимается, а стоимость коммунальных услуг по оплате водоснабжения завышена. Неоднократные жалобы жителей в надзорные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Поручение провести проверку получил руководитель СУ СК России по Свердловской области Михаил Богинский. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В пресс-службе СКР по Свердловской области АН «Между строк» пояснили, что пока не могут подробно прокомментировать инициативу центрального аппарата.

Напомним, ранее администрация города признала, что поставляемая в дома Нижнего Тагила вода не является питьевой. При этом ООО «Водоканал-НТ», которое отвечает за водоснабжение в городе, ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в нормативе».