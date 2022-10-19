В мэрии Нижнего Тагила признали, что «Водоканал-НТ» поставляет холодную воду, которую нельзя пить  

Холодная вода, поступающая в дома жителей Нижнего Тагила, не является питьевой. Об этом говорится в постановлении администрации города «О внесении изменений в Основные положения схемы водоснабжения города Нижний Тагил до 2030 года» от 21 сентября 2021 года. В документе перечислены также все мероприятия, которые, по мнению властей, должны изменить ситуацию в лучшую сторону.

Уточняется, что качество воды, поступающей из водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского гидроузлов, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

«В настоящее время вода с Верхне-Выйского водохранилища подаётся в разводящую сеть в город без очистки (только после первичного обеззараживания и вторичной обработки диоксидом хлора). Качество воды не соответствует требованиям “Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”», — говорится в приложении к постановлению администрации города.

Почти то же самое отмечается в документе про воду из Черноисточинского пруда.

Городские власти предлагают изменить ситуацию на Верхне-Выйском и Черноисточинском водохранилищах за счёт строительства станций подготовки питьевой воды «Западная» и «Южная» и обновления магистральных водоводов. Однако экологи не считают такой подход к решению проблемы обоснованным, поскольку это потребует очень больших затрат, которых можно избежать. Только на станцию водоподготовки «Южная» в Черноисточинске необходимо будет потратить около 6 млрд рублей.

Кроме того, работы по строительству станции «Западная» на Верхне-Выйском гидроузле, согласно постановлению, должны завершить только к 2028 году, а «Южную» в Черноисточинске построят не ранее 2025 года. До этого времени тагильчане должны будут по-прежнему пользоваться некачественной водой. Но предложения экологов ни в мэрии, ни в «Водоканале-НТ» слышать не хотят.

«Например, в районе Верхне-Выйского гидроузла экологи нашли источник чистой воды, за счёт которого можно было бы обеспечить водоснабжением весь город. Для этого необходимо заменить трубы (поставить большего диаметра), но “Водоканалу-НТ” это невыгодно», — рассказал АН «Между строк» председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов.

Отметим, «Водоканал-НТ» ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды из обоих водохранилищ. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в нормативе».