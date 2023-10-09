Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых объяснить причины прекращения уголовного дела о некачественной воде в Нижнем Тагиле

Эпопея с грязной водой в Нижнем Тагиле продолжается. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от своих региональных подчинённых из Свердловской области отчитаться о результатах расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбуждённого из-за сообщений о некачественной воде в городе, а также о причинах его прекращения. Такое поручение глава ведомства дал исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Анатолию Надбитову. Информация об этом появилась сегодня на странице приёмной председателя СКР в соцсетях.

Напомним, вопрос качества холодной воды, поставляемой в дома тагильчан, привлёк внимание Следственного комитета в октябре прошлого года. После серии публикаций в СМИ и соцсетях, посвящённых проблеме, председатель СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил организовать проверку.

Спустя пару месяцев, в январе 2023 года, стало известно о возбуждении уголовного дела и даже вызове директора одной из тагильских УК на допрос. В своих соцсетях сотрудники СК отчитывались о скором проведении санитарно-эпидемиологического исследования, по итогу которого должна быть дана оценка действиям ответственных должностных лиц, однако её результаты так и не предали огласке.

А на прошлой неделе руководитель пресс-службы СК России по Свердловской области Александр Шульга заявил о прекращении расследования.