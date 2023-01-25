Следователи СК опросили директора УК «Своя компания» в рамках расследования уголовного дела о некачественной питьевой воде в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле анонимные Telegram-каналы распространяют часть документа из следственного отдела СК по Тагилстроевскому району, в котором говорится, что в производстве находится уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уточняется, что дело возбуждено после жалобы жильцов дома № 59 на Черноисточинском шоссе о грязной водопроводной воде. Кроме ООО «Водоканал-НТ», в документе упомянута УК «Своя компания», в оперативном управлении которой находится здание.

Директор УК «Своя компания» Евгений Фарапонов подтвердил АН «Между строк», что ещё в прошлом году давал пояснения следователям Следственного комитета, а за подробностями порекомендовал обратиться в СК. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев воздержались, не подтвердив и не опровергнув подлинность документа.

Отметим, сообщением, о котором идёт речь, может являться пост в паблике «Инцидент Нижний Тагил» от 24 октября 2022 года. Жительница дома № 59 на Черноисточинском шоссе пожаловалась на качество воды.

Напомним, 26 октября 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично взял на контроль ситуацию с качеством холодного водоснабжения в Нижнем Тагиле после публикации в соцсетях и поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести проверку, однако по её итогу в возбуждении уголовного дела было отказано.

В конце 2022 года по поручению Бастрыкина после многочисленных публикаций в СМИ в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), из-за подачи некачественной питьевой воды. Как сообщает Информационный центр СК России, в настоящее время назначено санитарно-эпидемиологическое исследование, а в ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за подачу некачественной холодной воды, поступающей в дома около половины городских жителей.

«В ходе следствия будут выясняться все обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела. По итогам выполнения процессуальных действий указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», — уточнил ранее помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

ООО «Водоканал-НТ» ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды из городских водохранилищ. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в порядке нормы».