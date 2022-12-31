В Нижнем Тагиле завели уголовное дело из-за подачи некачественной питьевой воды 

В Нижнем Тагиле по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина после многочисленных публикаций в СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) из-за подачи некачественной питьевой воды. Как сообщает Информационный центр СК России, в настоящее время назначено санитарно-эпидемиологическое исследование, а в ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за подачу некачественной холодной воды, поступающей в дома около половины городских жителей.

«В ходе следствия будут выясняться все обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела. По итогам выполнения процессуальных действий указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», — уточнил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Наказание по этой статье предусмотрено в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов. Также по указанной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или принудительных работ на такой же срок.

Напомним, 26 октября 2022 года Александр Бастрыкин лично взял на контроль ситуацию с качеством холодного водоснабжения в Нижнем Тагиле и поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести проверку, однако по её итогу в возбуждении уголовного дела было отказано.

Кроме того, на этой неделе, 28 декабря, АН «Между строк» опубликовало заметку об обеспеченности тагильчан качественной холодной водой. Согласно данным, предоставленным Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области в ответе на запрос экоактивиста и общественника Андрея Волегова-Князева, только 52,8% населения Нижнего Тагила обеспечено качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения.

Ранее администрация Нижнего Тагила признала и подтвердила, что холодную воду, поступающую в дома тагильчан, нельзя пить. В качестве решения проблемы городские власти запланировали построить станцию водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. Проект изначально оценили в 6 млрд рублей, однако сейчас его стоимость возросла до 7 млрд. Экологи, в свою очередь, считают такой путь слишком затратным и необоснованным, однако предложенные альтернативы не устраивают мэрию и руководство ООО «Водоканал-НТ».

Отметим, что ООО «Водоканал-НТ» ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды из городских водохранилищ. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в порядке нормы».