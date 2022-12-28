В Нижнем Тагиле почти половина жителей не обеспечены качественной питьевой водой

В Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказали, сколько жителей Нижнего Тагила обеспечены качественной питьевой водой. Ведомство приводит эти данные в официальном ответе на запрос экоактивиста и общественника Андрея Волегова.

«Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 52,8% населения города Нижний Тагил обеспечено качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения», — сказано в документе.

Фото: Андрей Волегов-Князев Фото: Андрей Волегов-Князев Фото: Андрей Волегов-Князев

По мнению чиновников министерства, ситуацию сможет изменить станция водоподготовки «Южная», строительство которой должно начаться в 2023 году в посёлке Черноисточинск, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2024 года. Станция обеспечит питьевой водой более 212 тысяч жителей ГГМ, Дзержинского района и посёлка Черноисточинск.

Напомним, ранее администрация Нижнего Тагила признала, что холодная вода, поступающая в дома тагильчан, не является питьевой. Городские власти для решения этой проблемы решили построить станцию водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. Проект изначально оценили в 6 млрд рублей, однако теперь стоимость возросла до 7 млрд. Экологи не считают такой подход к решению проблемы обоснованным, поскольку это потребует слишком больших затрат, которых можно избежать.

«В районе Верхне-Выйского гидроузла экологи нашли источник чистой воды, за счёт которого можно было бы обеспечить водоснабжением весь город. Для этого необходимо заменить трубы (поставить большего диаметра), но “Водоканалу-НТ” это невыгодно», — рассказал АН «Между строк» председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов.

Местные и региональные власти направили в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина обращение с просьбой о выделении дополнительного финансирования, сообщает издание v-tagile.ru.

В октябре 2022 года вопрос качества воды в Нижнем Тагиле заинтересовал Следственный комитет. 26 октября проблему взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, о чём сообщили в соцсетях представители информационного центра ведомства. Поручение провести проверку получил руководитель СУ СК России по Свердловской области Михаил Богинский. Однако в начале декабря стало известно, что СК пока не выявил никаких нарушений. Представители ведомства подчеркнули, что об итогах проверки говорить рано, а после её завершения итоги огласят общественности.

Отметим, «Водоканал-НТ» ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды из обоих водохранилищ. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в нормативе».