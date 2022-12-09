СК не выявил нарушений при проверке качества воды в Нижнем Тагиле

Следственный комитет России пока не выявил нарушений при проверке качества воды в Нижнем Тагиле. Об этом АН «Между строк» рассказал помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Максим Чалков. Представитель СК отметил, что об итогах проверки говорить пока рано, однако, когда она завершится, информация будет доведена до общественности.

«На данный момент в ситуации не усматривается признаков преступлений, подследственных Следственному комитету, однако отмечу, что возникшая ситуация находится в поле зрения и иных контролирующих и надзорных органов», — пояснил АН «Между строк» Максим Чалков.

Следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила направил информационное письмо в управление городским хозяйством администрации города для принятия «мер контроля» за исполнением законодательства в области водоснабжения, отметил представитель ведомства.

Ранее СУ СК России по Свердловской области на своей официальной странице во «ВКонтакте» сообщило об итогах проверки.

Напомним, 26 октября вопрос качества водоснабжения в Нижнем Тагиле взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, о чём сообщили в соцсетях представители Информационного центра СК России. Поручение провести проверку получил руководитель СУ СК России по Свердловской области Михаил Богинский. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее администрация города признала, что поставляемая в дома Нижнего Тагила вода не является питьевой, при этом глава города Владислав Пинаев в эфире местного телевидения заявил, что пьёт воду из-под крана, очищая её при помощи фильтров.

ООО «Водоканал-НТ», которое отвечает за водоснабжение в городе, ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в нормативе».