Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев: «У меня стоит фильтр “Барьер”, и я пью нормальную нашу воду»

Информация о проверке качества питьевой воды в Нижнем Тагиле Следственным комитетом России дошла до городских властей через СМИ. Об этом в интервью телекомпании «Телекон» заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Также градоначальник обратил внимание, что претензии к качеству воды стоит направить не только мэрии, но и управляющим компаниям.

«Я всегда руководствуюсь документами, письмами, которые к нам поступают. На данный момент ни запросов [от Следственного комитета], ничего такого у нас нет. Трубы у нас в городе старые, и достаточно большое количество внутриквартальных сетей, которые не всеми управляющими компаниями промываются. Но юридически администрация города никак не может на это повлиять», — заявил Владислав Пинаев в эфире телеканала «Телекон».

Чтобы администрация могла регулировать взаимодействие между собственниками и УК, Владислав Пинаев ссылается на необходимость внесения изменений в Жилищный кодекс.

«Кто-то может сказать, что все управляющие компании делают регулярную промывку сетей? Наверное, кто-то делает, кто-то не делает. Надо разобраться в причинах. Я такой же житель города, такой же водой пользуюсь. Да, к горячей воде есть вопросы», — сказал мэр.

Также Владислав Пинаев открыто заявил, что горячая вода в городе является технической и поступает в дома тагильчан из Тагильского пруда. О нагреве питьевой воды, как это положено, мэр не видит смысла даже рассуждать, так как стоимость таких услуг возрастёт в разы. Говоря об этом, градоначальник вспоминает решение о повышении тарифа ЖКХ, ранее принятое с его подачи депутатами городской думы, и утверждает, что вряд ли тагильчане согласятся доплачивать за нагрев питьевой воды.

К холодному водоснабжению в Нижнем Тагиле у мэра нет претензий, он утверждает, что пьёт воду, очищая её при помощи фильтров.

«У меня стоит фильтр "Барьер". И я пью нормальную нашу воду, которая точно так же по трубам подходит к дому. В магазине куплен один из самых недорогих простых фильтров. И холодная вода в большинстве чистая», — сказал глава города.

Как возможные меры по улучшению воды со стороны администрации Владислав Пинаев назвал строительство станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске, на проектную документацию которой, по словам мэра, уже потратили около 10 млн рублей. При этом строительство станции, учитывая все этапы подготовки, будет возможно не ранее 2025 года.

Городские власти надеются изменить ситуацию с главными источниками питьевой воды за счёт строительства станций подготовки питьевой воды «Западная» и «Южная» и обновления магистральных водоводов. Однако экологи не считают такой подход к решению проблемы обоснованным, поскольку это потребует очень больших затрат, которых можно избежать. Только на станцию водоподготовки «Южная» в Черноисточинске необходимо будет потратить около 6 млрд рублей, а на очистку магистральных сетей водоснабжения, по словам мэра, городу придётся выделить около 10 млрд рублей.

«Сделаем станцию, сделаем водовод, будем смотреть дальше, как поменяется качество воды, что изменится. Она всё равно в лучшую сторону изменится. Там совсем будут другие показатели, которые сейчас у нас также соответствуют всем требованиям, которые на сегодняшний день есть на выходе. И потом необходимо будет заняться сетями непосредственно в домах», — подытожил мэр.

Ранее администрация города признала, что поставляемая в дома Нижнего Тагила вода не является питьевой. При этом ООО «Водоканал-НТ», которое отвечает за водоснабжение в городе, ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в нормативе».