«В связи с отсутствием события преступления». В СК закрыли дело о некачественной воде в Нижнем Тагиле

В следственном отделе СКР по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила прекратили расследование уголовного дела о некачественном водоснабжении города «в связи с отсутствием события преступления». Об этом заявил руководитель пресс-службы СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, что вопрос качества водоснабжения в Нижнем Тагиле привлёк внимание Следственного комитета в октябре прошлого года. После серий публикаций в СМИ и соцсетях, посвящённых проблеме, Информационный центр СК России отчитался, что ситуацию под свой контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин и поручил организовать проверку.

Спустя пару месяцев, в январе 2023 года, стало известно о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и даже вызове директора одной из местных УК на допрос. В своих соцсетях сотрудники СК отчитывались о скором проведении санитарно-эпидемиологического исследования, по итогу которого была бы дана оценка действиям отвественных должностных лиц.

Спустя почти год с начала активности по этому вопросу руководитель пресс-службы СКР региона Александр Шульга заявляет о прекращении уголовного дела. Отметим, на момент публикации эта информация официально не распространилась представителями СК, а была подана в виде ответа на вопрос пользователя в комментариях социальной сети «ВКонтакте».

«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СКР области по результатам расследования уголовного дела о некачественном питьевом водоснабжении в городе Нижнем Тагиле, возбуждённого по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Указанное решение принято следователем, в том числе, с учётом проведённых по делу допросов и многократных исследований по замеру качества водопроводной воды, проведённых на протяжении всего периода следствия. Установлено, что возможные отклонения нормативов качества воды находятся в пределах установленных стандартов (ГОСТа), сведений о конкретных пострадавших лицах, чьему здоровью мог быть причинен вред, также не имеется», — заявил руководитель пресс-службы СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Детали расследования представитель СКР по Свердловской области предоставить журналисту АН «Между строк» отказался.