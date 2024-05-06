В Нижнем Тагиле водитель-инвалид через суд требует у управляющей компании парковочное место у подъезда

В Тагилстроевском суде Нижнего Тагила состоялось первое судебное заседание по иску 59-летнего инвалида II группы Андрея Дьякова к управляющей компании «Красный Камень», которая отказывается выделить ему парковочное место рядом с подъездом его дома. По мнению мужчины, УК нарушает федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 28 апреля 2023 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 3.1. «Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности»).

Напомним, тагильчанин Андрей Дьяков не первый год добивается восстановления своих законных прав. В связи тем, что у его дома на Красной, 12а парковочные места почти всегда заняты, в апреле 2022 года мужчина подал заявление в управляющую компанию «Красный Камень» об установке дорожного знака «Парковка для инвалидов». Важным условием было то, чтобы место находилось как можно ближе к его подъезду, поскольку при ходьбе Андрей Валентинович испытывает сильные боли. В августе того же года специалисты учреждения «Сигнал-3» (сейчас — «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила») на основании договора с УК установили дорожный знак у второго подъезда дома. Но через два месяца, без объяснений и предупреждений, его перенесли в другое место, а потом и вовсе убрали.

Дьяков обратился в управляющую компанию, прокуратуру и администрацию города. Все эти структуры утверждали, что знак должен быть расположен исключительно на оборудованной автопарковке, то есть с торца дома. А установка знака рядом с подъездом возможна только после проведения общего собрания собственников жилья. Мужчина попытался организовать собрание жильцов, но безрезультатно.

Также он отметил, что на улице Красной рядом с подъездом дома № 18, который также находится в управлении УК «Красный Камень», установлен знак «Парковка для инвалидов». Поговорив со старшим по дому и несколькими жильцами, он выяснил, что собрание собственников жилья по поводу установки знака не проводилось.

Тагильчанин просит взыскать с компании 150 тысяч рублей за моральный вред, признать незаконным бездействие УК «Красный Камень», выразившееся в неисполнении обязанности по оборудованию дорожного знака парковки для инвалидов возле его дома у подъезда Nº 2, и возложить обязанность на управляющую компанию оборудовать парковочное место для инвалидов возле его подъезда.

В свою очередь УК «Красный Камень» не признаёт исковые требования. По мнению компании, в апреле 2009 года собственники многоквартирного дома № 12а на улице Красной на общем собрании приняли решение, что обустроенное место для автостоянки будет находиться с торца дома. А сотрудниками «Сигнала-3» («Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила») без согласования с управляющей компанией, в нарушение требований законодательства РФ и решения собственников был установлен знак «Парковка для инвалидов» напротив подъезда № 2. Поскольку эти действия нарушали права собственников дома, УК «Красный Камень» направила заявление в «Сигнал-3» с просьбой демонтировать установленный знак у подъезда № 2 и перенести его на существующую парковку с торца подъезда Nº 3.

На вопрос Андрея Дьякова о том, куда делся знак с торца дома и почему его вернули только 27 апреля 2023 года, представитель управляющей компании ответил, что знак периодически находился в ремонте из-за повреждений, после восстановления его возвращали на место, а решения о демонтаже принято не было.

«Сначала знак просто валялся, потом его установили. Даже по фотографиям видно, что его поставили, когда на парковочном месте уже стояла машина. Получается, что если бы сотрудники ГИБДД увидели это, то выписали бы штраф водителю. А он даже бы ничего и не доказал», — пояснил АН «Между строк» Андрей Дьяков.

Следующее слушание назначено на 11 июня. Суд планирует привлечь к разбирательству ГИБДД и «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила».