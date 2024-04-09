Тагильчанин намерен судиться с управляющей компанией из-за отсутствия у его дома парковочного места для инвалидов 

Тагильчанин Андрей Дьяков намерен судиться с управляющей компанией «Красный Камень» из-за отсутствия у его дома парковочного места для инвалидов, соответствующий иск он направил в Тагилстроевский районный суд.

59-летний тагильчанин является инвалидом второй группы. В связи тем, что у его дома на Красной, 12а парковочные места почти всегда заняты, в апреле 2022 года мужчина подал заявление в управляющую компанию «Красный Камень» об установке дорожного знака парковки для инвалидов. Важным условием было то, чтобы стоянка находилась как можно ближе к его подъезду, ведь при движении Андрей испытывает сильные боли. 15 августа того же года специалисты учреждения «Сигнал-3» (ныне — «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила») на основании договора с УК установили дорожный знак у второго подъезда дома. Но через два месяца, без объяснений и предупреждений, его перенесли в другое место, а потом и вовсе убрали.

Парковка у второго подъезда дома Парковка у торца дома

«Знак располагался очень удобно. Тем более я на протяжении 30 лет часто использовал это место для парковки и до его установки. 24 октября 2022 года, не предупредив меня и не объясняя причин, по распоряжению руководства УК “Красный Камень” знак был перенесён к торцу моего дома. Новым парковочным местом для инвалидов я не пользовался, туда далеко идти, а я испытываю боли при движении. Потом между жильцами и мной произошёл конфликт, так как они не могли ставить автомобили на это место, боялись получить штраф. Я обратился в прокуратуру, объяснил ситуацию, что ни я, ни они не можем пользоваться парковочным местом. И попросил либо вернуть знак обратно, либо вообще убрать. Видимо, после этого они решили и вовсе убрать знак», — рассказал АН «Между строк» Андрей Дьяков.

Он обратился в управляющую компанию, прокуратуру и администрацию города. Все эти структуры утверждали, что знак должен быть расположен только на оборудованной автопарковке, то есть с торца дома. А установка знака рядом с подъездом возможна только после проведения общего собрания собственников жилья. Мужчина попытался организовать собрание жильцов, но безрезультатно.

Андрей Дьяков считает, что отсутствие знака нарушает федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 28 апреля 2023 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности). Действия руководства УК «Красный Камень», связанные с переносом и впоследствии с полным демонтажом знака, а также ответы на свои обращения он называет дискриминацией.

«Перенос знака на 50–60 метров от подъезда привёл к унижению и причинению физических неудобств мне как инвалиду, так как, чтобы попасть домой, мне было нужно пройти большее расстояние, что влекло за собой физические страдания. Получается, что люди, не имеющие инвалидности, могут парковаться у второго подъезда так же, как у первого и третьего подъездов, а инвалиду выделили, как изгою, парковочное место в торце дома. Дискриминация чистой воды. На территории РФ дискриминация по признаку инвалидности недопустима», — говорит мужчина.

Андрей отметил, что на улице Красной рядом с подъездом дома № 18, который также находится в управлении УК «Красный Камень», установлен знак «Парковка для инвалида». Поговорив со старшим по дому и несколькими жильцами, он выяснил, что собрание собственников жилья по поводу установки знака не проводилось.

«Почему там знак установлен рядом с подъездом на необорудованной автопарковке? Это один из ярчайших примеров дискриминации. Очень бы хотелось узнать у управляющей компании, чем инвалиды дома № 18 отличаются от инвалидов, проживающих в доме № 12а. Во многих городах, как и в Нижнем Тагиле, есть множество примеров установки знака вблизи подъездов домов. Такое расположение существенно облегчает и так тяжёлую жизнь инвалидов. Ещё хотелось бы отметить, что из-за отсутствия тротуара у моего дома мне приходится идти по проезжей части», — возмущается тагильчанин.

Улица Красная, 18

Заседание суда по иску Андрея Дьякова состоится в мае.