В Нижнем Тагиле силовики устроили облаву на мигрантов-уклонистов 

В Нижнем Тагиле военные следователи совместно с Росгвардией провели рейд по городским рынкам и точкам общественного питания. Операция направлена на поиск экс-мигрантов, которые уже стали гражданами РФ, но уклоняются от воинского учёта, сообщает ИА «Все новости».

3 мая сотрудники военного следственного отдела проверили работников рынков «Фестивальный» и «Восточный». Военных интересовали мужчины — бывшие мигранты, ныне граждане РФ, которые не встают на воинский учёт. За день поисков было найдено два уклониста. Мужчинам вручили повестку, и теперь они обязаны в ближайшее время прийти в военкомат Дзержинского района.

«Проверено порядка 40 граждан. Выявлено два гражданина, не вставших на воинский учёт. Гражданам были выписаны повестки. В случае неявки в военный комиссариат будет выписан штраф, предусмотренный административным кодексом РФ», — рассказал следователь по особо важным делам 482-го военного следственного управления СК РФ Антон Малыгин.

По закону после получения российского гражданства бывший иностранный гражданин обязан в течение двух недель встать на воинский учёт. Если мужчина игнорирует закон, то в последующем он может попасть под проверку. Рейды по поиску уклонистов проводятся по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина раз в 1-2 месяца. Сотрудники проверяют такие места, как стройки, рынки, кафе. Любую рабочую точку, где требуются сотрудники без квалификации.

«В Свердловской области мероприятия проводятся на территории Екатеринбурга, Верхней и Нижней Салды, а также Нижнего Тагила. В связи с тем, что данные мероприятия проводятся не первый раз, можно наблюдать тенденцию уменьшения граждан, которые не состоят на воинском учёте», — добавил Антон Малыгин.

Напомним, в апреле в Верхней Салде силовики выявили семь уклонистов от воинского учёта из числа бывших мигрантов. Всего с начала года за время проверок было зарегистрировано почти 50 экс-мигрантов, не вставших на воинский учёт.